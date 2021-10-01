***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.10.2021 12:53
***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak Mustafa ÖZYEŞİL atanmıştır.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgisine sunarız.
Saygılarımızla
Kuyaş Yatırım Anonim Şirketi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966046
BIST
13:071.399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -7,79
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.406
|
1.401
En Düşük
1.395
13:078,8725
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0156
|Açılış
|: 8,8430
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8958
En Düşük
8,8430
13:0710,2840
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0231
|Açılış
|: 10,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3222
En Düşük
10,2462
13:07500,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,93
|Açılış
|: 500,81
|
|Önceki Kapanış
|: 501,75
|
502,39
En Düşük
498,84
BIST En Aktif Hisseler13:07
|GARFA
|12,87
|4.498.618
|% 10,00
|
|KARYE
|17,50
|128.020.022
|% 9,99
|
|UZERB
|31,88
|763.080
|% 9,93
|
|AGYO
|2,81
|15.579.505
|% 9,77
|
|ALMAD
|1,95
|1.449.704
|% 9,55
|
|BIOEN
|29,82
|200.411.835
|% -9,96
|
|RALYH
|5,29
|156.060
|% -9,88
|
|EUYO
|3,46
|1.957.669
|% -7,24
|
|OYLUM
|8,83
|31.646.541
|% -5,46
|
|ISBIR
|58,10
|600.660
|% -5,37
|
|GARAN
|9,22
|604.524.356
|% -0,22
|
|SISE
|8,24
|561.252.684
|% 0,61
|
|MAREN
|8,76
|431.567.546
|% 5,42
|
|THYAO
|13,86
|409.287.885
|% -0,65
|
|YKBNK
|2,37
|293.448.808
|% -1,66
|
|YKBNK
|2,37
|293.448.808
|% -1,66
|
|KIMMR
|3,45
|249.233.790
|% 7,48
|
|SISE
|8,24
|561.252.684
|% 0,61
|
|GARAN
|9,22
|604.524.356
|% -0,22
|
|MAREN
|8,76
|431.567.546
|% 5,42
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8686
|8,8725
|% -0,18
|
|Euro
|10,2795
|10,2840
|% -0,22
|
|Sterlin
|11,9366
|11,9964
|% 0,05
|
|Frank
|9,4688
|9,5259
|% -0,27
|
|Riyal
|2,3583
|2,3702
|% -0,10
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.755
|-2,50
|
|Altın Gr.
|500
|501
|-1,19
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.359
|8,00
|
|Tam
|3.292
|3.375
|7,35
|
|Yarım
|1.591
|1.633
|3,56
|
|Çeyrek
|798
|816
|1,78
|
|Gümüş.Ons
|22,21
|22,25
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,00
|
|B. Petrol
|77,93
|77,93
|-0,38
|