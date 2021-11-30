***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarT.C Ticaret Bakanlığı tarafından 6563 sayılı Elektronik Ticareti Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 5,6,7,8 maddeleri ile Ticari iletişim ve Ticari Elektronik iletiler Hakkında Yönetmeliğin 7,8,9,10 maddeleri kapsamında yapılan şikayetlere istinaden hakkımızda inceleme başlatılmıştır .Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.KUYAŞ YATIRIM A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980185BIST