***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarT.C Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulun Başkanlığının, 213 sayılı vergi usul kanununun 134. Maddesi uyarınca 2020 dönemine ait hesap ve işlemlerimiz için vergi kanunları yönünden inceleme yapılacağına dair tebligatı şirketimize ulaşmıştır .Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.KUYAŞ YATIRIM A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980186BIST