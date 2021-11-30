***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.11.2021 09:18
***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulun Başkanlığının, 213 sayılı vergi usul kanununun 134. Maddesi uyarınca 2020 dönemine ait hesap ve işlemlerimiz için vergi kanunları yönünden inceleme yapılacağına dair tebligatı şirketimize ulaşmıştır .
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
KUYAŞ YATIRIM A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980186
BIST
18:051.809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
1.812
En Düşük
1.777
18:0512,8398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0235
|Açılış
|: 12,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3050
|
12,9085
En Düşük
12,6998
18:0514,5345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0656
|Açılış
|: 14,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9200
|
14,6058
En Düşük
14,2915
18:05742,42
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 7,42
|Açılış
|: 742,42
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
744,46
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BASGZ
|12,76
|485.241.716
|% 10,00
|
|RAYSG
|15,07
|7.611.292
|% 10,00
|
|LIDFA
|4,07
|39.801.795
|% 10,00
|
|ISBTR
|38.500,00
|1.638.500
|% 10,00
|
|KTSKR
|31,24
|58.541.612
|% 10,00
|
|PRKAB
|71,20
|297.187.378
|% -9,99
|
|DOBUR
|261,90
|37.341.720
|% -9,97
|
|IDEAS
|30,30
|41.744.593
|% -9,66
|
|DERIM
|7,78
|16.420.195
|% -7,60
|
|TETMT
|210,00
|6.346.647
|% -7,49
|
|THYAO
|17,32
|3.097.347.195
|% 1,94
|
|SASA
|42,96
|2.262.477.506
|% 8,98
|
|GARAN
|11,40
|2.124.704.348
|% -0,35
|
|ASELS
|22,74
|1.848.672.479
|% 9,96
|
|SISE
|12,29
|1.430.955.915
|% 2,93
|
|YKBNK
|3,17
|1.196.078.044
|% -0,63
|
|EKGYO
|2,26
|679.229.057
|% 1,80
|
|ODAS
|1,52
|319.788.989
|% -1,30
|
|GARAN
|11,40
|2.124.704.348
|% -0,35
|
|THYAO
|17,32
|3.097.347.195
|% 1,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,7993
|12,8398
|% 0,18
|
|Euro
|14,4656
|14,5345
|% 0,45
|
|Sterlin
|17,1074
|17,1932
|% 0,66
|
|Frank
|13,9407
|14,0247
|% 0,89
|
|Riyal
|3,4251
|3,4423
|% 0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|9,04
|
|Altın Gr.
|743
|743
|8,01
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|151,00
|
|Tam
|4.806
|4.932
|153,83
|
|Yarım
|2.323
|2.386
|74,41
|
|Çeyrek
|1.165
|1.193
|37,21
|
|Gümüş.Ons
|22,84
|22,89
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,44
|9,46
|0,03
|
|B. Petrol
|70,78
|70,78
|-2,44
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AKSA
Yüzde 6.68 oranında artışla 27.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 130, 968 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 36, 95 artarak (% 1.93 ) 1, 951
-
17:58XU100
Endeks 1, 808 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 77 üstünde . İşlem hacmi 26, 502.00 milyon TL de
-
17:56ASELS
Yüzde 8.51 oranında artışla 22.44 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 628, 655 adet işlem
-
17:55KRGYO
Yüzde 5.20 oranında artışla 6.07 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 792, 434 adet işlem