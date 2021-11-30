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***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.11.2021 09:18
***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulun Başkanlığının, 213 sayılı vergi usul kanununun 134. Maddesi uyarınca 2020 dönemine ait hesap ve işlemlerimiz için vergi kanunları yönünden inceleme yapılacağına dair tebligatı şirketimize ulaşmıştır .
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
KUYAŞ YATIRIM A.Ş 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980186


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Yarım 2.323 2.386 74,41  
Çeyrek 1.165 1.193 37,21  
Gümüş.Ons 22,84 22,89 0,01  
Gümüş Gr. 9,44 9,46 0,03  
B. Petrol 70,78 70,78 -2,44  
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