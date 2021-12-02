***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.12.2021 22:50
***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz devam eden yatırımları finansmanında ve şirket faaliyetlerinde kullanılmak üzere İs tanbul/Bahçelievler
MAHALLE: Yenibosna
PAFTA NO: 243Ds2a
ADA NO: 1542
PARSEL NO:42 üzerinde yer alan 8.204.51 m2 büyüklüğünde şirketimize ait arsanın ön ödeme şartı sonrası vadeli ödeme olacak şekilde alıcı ile satış sözleşmesi imzalanmıştır. Mevcut arsa üzerine alıcı ile birlikte müşterek proje geliştirilecektir.
Pay sahiplerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
KUYAŞ YATIRIM A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980783
BIST
18:051.880
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 22,66
|Açılış
|: 1.864
|
|Önceki Kapanış
|: 1.857
|
1.883
En Düşük
1.864
18:0513,6826
En Yüksek
|Değişim
|: 2,82%
|| 0,3757
|Açılış
|: 13,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3500
|
13,8304
En Düşük
13,1456
18:0515,5286
En Yüksek
|Değişim
|: 3,08%
|| 0,4646
|Açılış
|: 15,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1200
|
15,6769
En Düşük
14,9048
18:05776,58
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 15,25
|Açılış
|: 776,58
|
|Önceki Kapanış
|: 761,33
|
785,91
En Düşük
753,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ERBOS
|137,50
|204.514.857
|% 10,00
|
|MIATK
|37,18
|3.501.612
|% 10,00
|
|PKENT
|4.071,10
|3.855.315
|% 10,00
|
|YONGA
|24,42
|514.135
|% 10,00
|
|ISBTR
|51.243,50
|2.715.906
|% 10,00
|
|PRKAB
|63,45
|140.982.072
|% -10,00
|
|DOBUR
|191,10
|8.630.840
|% -9,99
|
|RALYH
|17,31
|3.886.666
|% -9,98
|
|KUTPO
|104,90
|257.831.873
|% -9,96
|
|DITAS
|28,20
|19.261.021
|% -9,96
|
|KRDMD
|9,35
|2.284.177.309
|% 4,35
|
|THYAO
|18,25
|2.227.973.063
|% -0,87
|
|GARAN
|11,65
|1.981.883.806
|% 0,09
|
|EREGL
|23,40
|1.403.958.411
|% 2,01
|
|SISE
|13,32
|1.356.063.430
|% 2,70
|
|EKGYO
|2,36
|942.291.528
|% 3,51
|
|YKBNK
|3,40
|1.334.386.056
|% 3,03
|
|SKBNK
|1,19
|302.011.522
|% 2,59
|
|KRDMD
|9,35
|2.284.177.309
|% 4,35
|
|ADESE
|0,76
|148.230.492
|% 2,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6669
|13,6826
|% 2,82
|
|Euro
|15,4078
|15,5286
|% 3,08
|
|Sterlin
|18,1337
|18,2246
|% 3,01
|
|Frank
|14,7916
|14,8808
|% 2,72
|
|Riyal
|3,6342
|3,6524
|% 2,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|-11,52
|
|Altın Gr.
|776
|776
|14,84
|
|Cumhuriyet
|5.081
|5.158
|14,00
|
|Tam
|5.054
|5.183
|-0,87
|
|Yarım
|2.443
|2.507
|-0,42
|
|Çeyrek
|1.225
|1.253
|-0,22
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,42
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,85
|0,33
|
|B. Petrol
|70,35
|70,35
|1,48
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ATLAS
Yüzde 9.52 oranında artışla 1.38 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 734, 323 adet işlem
-
17:58DAGHL
Yüzde 9.92 oranında artışla 11.75 lira fiyatla işlem gören hissede 280, 618 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 4.33 oranında artışla 6.50 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 779, 213 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 4.33 oranında artışla 6.50 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 779, 213 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 876 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 99 üstünde . İşlem hacmi 26, 876.00 milyon TL de