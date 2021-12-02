***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz devam eden yatırımları finansmanında ve şirket faaliyetlerinde kullanılmak üzere İs tanbul/BahçelievlerMAHALLE: YenibosnaPAFTA NO: 243Ds2aADA NO: 1542PARSEL NO:42 üzerinde yer alan 8.204.51 m2 büyüklüğünde şirketimize ait arsanın ön ödeme şartı sonrası vadeli ödeme olacak şekilde alıcı ile satış sözleşmesi imzalanmıştır. Mevcut arsa üzerine alıcı ile birlikte müşterek proje geliştirilecektir.Pay sahiplerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.KUYAŞ YATIRIM A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980783BIST