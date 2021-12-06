***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından Bakırköy 13. İcra Müdürlüğü'nün 2020/3098 sayılı dosyası ile başlatılan icra takibine yönelik olarak açılan menfi tespit davası lehimize sonuclanmistir. Dava sonucunda 5.026.673,91 TL şirketimiz tarafından tahsil edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. KUYAŞ YATIRIM A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981052BIST