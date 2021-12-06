***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.12.2021 08:57
***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Bakırköy 13. İcra Müdürlüğü'nün 2020/3098 sayılı dosyası ile başlatılan icra takibine yönelik olarak açılan menfi tespit davası lehimize sonuclanmistir. Dava sonucunda 5.026.673,91 TL şirketimiz tarafından tahsil edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. KUYAŞ YATIRIM A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981052
BIST
18:051.910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
|
0
En Düşük
0
18:0513,7826
En Yüksek
|Değişim
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|| 0,0640
|Açılış
|: 13,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
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13,8630
En Düşük
13,6673
18:0515,6151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0789
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5600
|
15,6685
En Düşük
15,4431
18:05793,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 6,95
|Açılış
|: 793,48
|
|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
794,92
En Düşük
783,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CUSAN
|10,56
|48.996.893
|% 0,00
|
|CRFSA
|42,82
|13.315.624
|% 0,00
|
|BOBET
|4,76
|60.706.858
|% 0,00
|
|CEMTS
|17,22
|16.355.279
|% 0,00
|
|DGKLB
|2,36
|27.799.714
|% 0,00
|
|ATLAS
|1,34
|3.367.318
|% -0,60
|
|CUSAN
|10,56
|48.996.893
|% 0,00
|
|BOBET
|4,76
|60.706.858
|% 0,00
|
|CRFSA
|42,82
|13.315.624
|% 0,00
|
|CEMTS
|17,22
|16.355.279
|% 0,00
|
|THYAO
|18,53
|3.499.518.588
|% 0,00
|
|GARAN
|11,66
|1.761.953.173
|% 0,00
|
|KRDMD
|9,33
|1.436.764.995
|% 0,00
|
|KOZAL
|135,20
|1.318.296.628
|% 0,00
|
|SISE
|13,25
|1.234.705.404
|% 0,00
|
|ODAS
|1,63
|641.639.953
|% 0,00
|
|TSKB
|1,59
|624.896.585
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,44
|971.646.066
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,21
|317.204.497
|% 0,00
|
|THYAO
|18,53
|3.499.518.588
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7781
|13,7826
|% 0,47
|
|Euro
|15,5527
|15,6151
|% 0,51
|
|Sterlin
|18,2523
|18,3439
|% 0,79
|
|Frank
|14,9649
|15,0550
|% 0,54
|
|Riyal
|3,6762
|3,6946
|% 0,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|1,25
|
|Altın Gr.
|793
|793
|6,66
|
|Cumhuriyet
|5.219
|5.297
|33,00
|
|Tam
|5.188
|5.319
|136,50
|
|Yarım
|2.507
|2.573
|66,03
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|33,02
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,50
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,99
|10,00
|0,05
|
|B. Petrol
|71,48
|71,48
|1,60
|