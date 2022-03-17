***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.03.2022 17:05
***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 17.03.2022 tarihli ve 2022/009 Nolu Yönetim Kurulu kararına istinaden
1- Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi Mustafa Özyeşil'in görevlerinden istifasının kabul edilmesine,
2- Yatırımcı ilişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi Mustafa Özyeşil'in ayrılması ile ilgili birim ve komiteye Kurumsal Yönetim Tebliği (ll-17.1) uyarınca atama yapılması gerektiğine,
3- Şirketimiz çalışanlarından Mahmut YILDIRIM'ın Yatırımcı İlişkileri Uzmanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
Başkan Ferudun Çavuşer Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye Alperen Odabaşı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye Mahmut YILDIRIM Yatırımcı İlişkileri Uzmanı
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011139
BIST
17:192.131
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 42,58
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.136
En Düşük
2.104
17:1914,7217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1062
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8032
En Düşük
14,5578
17:1916,3483
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1978
|Açılış
|: 16,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3962
En Düşük
16,0709
17:19919,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 14,97
|Açılış
|: 919,66
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
926,16
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler17:17
|PENTA
|346,50
|47.983.611
|% 10,00
|
|AVGYO
|3,19
|41.887.235
|% 10,00
|
|YEOTK
|62,75
|8.568.826
|% 9,99
|
|GZNMI
|27,74
|100.195.880
|% 9,99
|
|GARFA
|13,02
|4.829.434
|% 9,97
|
|PKENT
|393,30
|105.339.397
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|48.767.696
|% -9,96
|
|ROYAL
|3,27
|71.838
|% -3,82
|
|DIRIT
|3,33
|46.826
|% -3,76
|
|ULUFA
|2,85
|23.278.225
|% -3,72
|
|KRDMD
|14,69
|2.911.533.844
|% 2,08
|
|THYAO
|27,82
|2.150.743.568
|% 0,43
|
|TUPRS
|198,90
|1.210.681.300
|% 3,59
|
|KCHOL
|35,98
|1.020.649.320
|% 4,90
|
|SISE
|13,76
|972.938.886
|% 2,23
|
|YKBNK
|3,90
|765.041.628
|% 2,63
|
|EKGYO
|2,27
|308.220.701
|% 1,79
|
|PETKM
|8,47
|816.366.098
|% 1,07
|
|ODAS
|1,59
|151.502.939
|% 0,00
|
|THYAO
|27,82
|2.150.743.568
|% 0,43
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7071
|14,7195
|% 0,71
|
|Euro
|16,3064
|16,3544
|% 1,26
|
|Sterlin
|19,2019
|19,2982
|% 0,29
|
|Frank
|15,5991
|15,6931
|% 0,90
|
|Riyal
|3,9044
|3,9240
|% 0,60
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|17,35
|
|Altın Gr.
|921
|921
|16,73
|
|Cumhuriyet
|6.098
|6.190
|88,00
|
|Tam
|6.076
|6.229
|94,91
|
|Yarım
|2.936
|3.013
|45,91
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|22,95
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,42
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|12,02
|12,03
|0,24
|
|B. Petrol
|106
|106
|7,50
|
Seans Raporu
17:17
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17:32HEDEF
Yüzde 5.14 oranında artışla 5.52 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 117, 233 adet işlem
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17:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 42, 38 artarak (% 2.24 ) 1, 930
-
17:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUHOL, IEYHO, PENTA, GZNMI, CMBTN, GARFA, YEOTK, AVGYO
-
17:31
EUHOL, CMBTN, AVGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:31
DIRIT, DESA, KLSYN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında