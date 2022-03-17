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***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.03.2022 17:05
***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 17.03.2022 tarihli ve 2022/009 Nolu Yönetim Kurulu kararına istinaden
1- Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi Mustafa Özyeşil'in görevlerinden istifasının kabul edilmesine, 
2- Yatırımcı ilişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi Mustafa Özyeşil'in ayrılması ile ilgili birim ve komiteye Kurumsal Yönetim Tebliği (ll-17.1) uyarınca atama yapılması gerektiğine,
3- Şirketimiz çalışanlarından Mahmut YILDIRIM'ın Yatırımcı İlişkileri Uzmanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
Başkan      Ferudun Çavuşer            Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye           Alperen Odabaşı            Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye           Mahmut YILDIRIM         Yatırımcı İlişkileri Uzmanı
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011139


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Tam 6.076 6.229 94,91  
Yarım 2.936 3.013 45,91  
Çeyrek 1.473 1.507 22,95  
Gümüş.Ons 25,39 25,42 0,31  
Gümüş Gr. 12,02 12,03 0,24  
B. Petrol 106 106 7,50  
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