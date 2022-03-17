***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 17.03.2022 tarihli ve 2022/009 Nolu Yönetim Kurulu kararına istinaden1- Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi Mustafa Özyeşil'in görevlerinden istifasının kabul edilmesine,2- Yatırımcı ilişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi Mustafa Özyeşil'in ayrılması ile ilgili birim ve komiteye Kurumsal Yönetim Tebliği (ll-17.1) uyarınca atama yapılması gerektiğine,3- Şirketimiz çalışanlarından Mahmut YILDIRIM'ın Yatırımcı İlişkileri Uzmanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİBaşkan Ferudun Çavuşer Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiÜye Alperen Odabaşı Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiÜye Mahmut YILDIRIM Yatırımcı İlişkileri UzmanıKamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011139BIST