***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.03.2022 18:08
***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Sözleşme ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevini yürüten Yavuz Selim Tetik'in yürütmekte olduğu görevlerinden istifası kabul edilmiştir. Kamuoyuna duyururuz. Saygılarımızla. KUYAŞ YATIRIM A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011616
BIST
18:052.144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 10,67
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.133
18:0514,8130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1112
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8268
En Düşük
14,6600
18:0516,4020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0765
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2537
18:05914,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -2,73
|Açılış
|: 914,50
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
924,63
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|381,10
|43.481.428
|% 9,99
|
|IDEAS
|19,23
|14.100.689
|% 9,95
|
|SANEL
|7,23
|6.817.898
|% 9,88
|
|AVTUR
|2,36
|5.049.389
|% 9,77
|
|EUHOL
|3,28
|66.716.077
|% 9,70
|
|PKENT
|354,00
|49.568.883
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,88
|38.683.403
|% -9,72
|
|ORCAY
|18,81
|191.626.454
|% -9,57
|
|ORMA
|28,00
|100.880
|% -5,15
|
|OYLUM
|4,78
|5.656.157
|% -4,97
|
|THYAO
|27,72
|2.885.644.000
|% -0,50
|
|EREGL
|36,16
|2.364.324.707
|% 1,12
|
|KRDMD
|14,75
|1.870.002.702
|% -1,60
|
|PETKM
|8,66
|1.296.627.801
|% 2,36
|
|FROTO
|294,60
|983.889.275
|% -2,84
|
|DOHOL
|3,51
|656.970.392
|% 1,45
|
|YKBNK
|3,91
|714.974.677
|% 0,51
|
|KARSN
|4,34
|705.583.169
|% 4,08
|
|PETKM
|8,66
|1.296.627.801
|% 2,36
|
|KRDMD
|14,75
|1.870.002.702
|% -1,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8054
|14,8130
|% 0,76
|
|Euro
|16,3379
|16,4020
|% 0,47
|
|Sterlin
|19,4667
|19,5643
|% 1,12
|
|Frank
|15,8293
|15,9247
|% 1,42
|
|Riyal
|3,9373
|3,9571
|% 0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.921
|-22,22
|
|Altın Gr.
|914
|914
|-2,69
|
|Cumhuriyet
|6.074
|6.166
|-11,00
|
|Tam
|6.047
|6.199
|-10,57
|
|Yarım
|2.923
|2.999
|-5,11
|
|Çeyrek
|1.466
|1.499
|-2,55
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,98
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,87
|-0,11
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,77
|