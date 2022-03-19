***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Sözleşme ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevini yürüten Yavuz Selim Tetik'in yürütmekte olduğu görevlerinden istifası kabul edilmiştir. Kamuoyuna duyururuz. Saygılarımızla. KUYAŞ YATIRIM A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011616BIST