***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.05.2022 09:52
***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 30.05.2022 tarihinde:
Dünya çapında yaşanan ekonomik gelişmeler dikkate alınarak, başta küçük paydaşlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın menfaatlerinin korunması ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile konuya ilişkin 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyuruları çerçevesinde,
24.12.2021 tarihinde başlatmış olduğumuz ilk pay geri alım programının 28.06.2022 tarihine kadar tamamlanmasına,
İkinci pay geri alımı için 15.000.000 TL (OnBeşMilyon TL) fon ayrılmasına, ikinci pay geri alımı işleminin de 30.12.2022 tarihine kadar tamamlanmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla
Kuyaş Yatırım A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033499
BIST
11:142.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 23,47
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.554
En Düşük
2.528
11:1416,4233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0431
|Açılış
|: 16,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3730
|
16,4289
En Düşük
16,3367
11:1417,6594
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0063
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
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17,7259
En Düşük
17,5800
11:14979,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,26
|Açılış
|: 979,70
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,01
En Düşük
972,51
BIST En Aktif Hisseler11:14
|MRGYO
|1,54
|13.088.940
|% 10,00
|
|YAPRK
|33,48
|40.340.478
|% 9,99
|
|SILVR
|14,13
|5.886.880
|% 9,96
|
|OZRDN
|11,74
|2.198.128
|% 9,93
|
|OTTO
|38,74
|172.161
|% 9,44
|
|LIDFA
|8,70
|482.102
|% -5,13
|
|AKFGY
|2,36
|85.891.150
|% -4,45
|
|RODRG
|15,77
|1.016.986
|% -3,55
|
|PENTA
|433,80
|31.519.932
|% -3,08
|
|KSTUR
|220,90
|14.800
|% -3,07
|
|THYAO
|49,38
|2.383.997.244
|% -0,28
|
|GARAN
|14,78
|898.269.000
|% 2,85
|
|SASA
|36,10
|885.308.766
|% 5,62
|
|TUPRS
|272,20
|742.497.304
|% 5,10
|
|ASELS
|24,56
|680.606.871
|% 1,57
|
|EKGYO
|2,74
|377.566.958
|% 1,86
|
|DOHOL
|4,07
|502.315.043
|% 3,04
|
|YKBNK
|4,65
|485.362.196
|% 2,20
|
|TSKB
|2,27
|218.211.619
|% 7,58
|
|SKBNK
|1,29
|94.133.242
|% 3,20
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4158
|16,4233
|% 0,26
|
|Euro
|17,6363
|17,6594
|% -0,04
|
|Sterlin
|20,6656
|20,7692
|% 0,01
|
|Frank
|17,0229
|17,1254
|% -0,09
|
|Riyal
|4,3647
|4,3866
|% 0,26
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|1,67
|
|Altın Gr.
|980
|980
|2,26
|
|Cumhuriyet
|6.497
|6.595
|40,00
|
|Tam
|6.467
|6.628
|38,22
|
|Yarım
|3.125
|3.206
|18,48
|
|Çeyrek
|1.568
|1.603
|9,24
|
|Gümüş.Ons
|21,95
|21,98
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,59
|0,00
|
|B. Petrol
|120
|120
|2,29
|