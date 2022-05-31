***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 30.05.2022 tarihinde:Dünya çapında yaşanan ekonomik gelişmeler dikkate alınarak, başta küçük paydaşlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın menfaatlerinin korunması ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıylaSermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile konuya ilişkin 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyuruları çerçevesinde,24.12.2021 tarihinde başlatmış olduğumuz ilk pay geri alım programının 28.06.2022 tarihine kadar tamamlanmasına,İkinci pay geri alımı için 15.000.000 TL (OnBeşMilyon TL) fon ayrılmasına, ikinci pay geri alımı işleminin de 30.12.2022 tarihine kadar tamamlanmasına,Oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.SaygılarımızlaKuyaş Yatırım A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033499BIST