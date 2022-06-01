***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsakule projemiz bölgenin en prestijli projesidir. Projemizin %100'ü tamamlanmış olup çok kısa sürede teslimler başlayacaktır. Şirketimiz bundan sonraki süreçte de belirlediği hedeflere ulaşma konusunda tüm gayretini gösterecektir.31 Mayıs 2022 tarihi itibariyle Borsakule projemizden 4 adet bağımsız bölümün 23.761.720 TL bedelle satışı gerçekleşmiştir.Satışların Haziran ayı itibariyle daha fazla hız kazanacağını düşünmekteyiz.Kamuoyuna duyurulur.SaygılarımızlaKuyaş Yatırım A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034100BIST