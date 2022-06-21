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***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.06.2022 08:51
***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Mersin ili Silifke ilçesinde yer alan yaklaşık 40.000 hektarlık alanda boksit madeni aramak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne 20 adet 4. grup maden arama ruhsat başvurusunda bulunulmuştur. 40.000 hektarlık alan tarafımıza rezerve edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.  Saygılarımızla Kuyaş Yatırım A.Ş




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038354


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Altın Gr. 1.021 1.022 -2,82  
Cumhuriyet 6.807 6.910 -17,00  
Tam 6.778 6.879 -25,00  
Yarım 3.328 3.364 -13,00  
Çeyrek 1.667 1.682 -6,00  
Gümüş.Ons 21,56 21,60 -0,01  
Gümüş Gr. 12,00 12,01 -0,03  
B. Petrol 114 114 0,21  
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