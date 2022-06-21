***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.06.2022 08:51
***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mersin ili Silifke ilçesinde yer alan yaklaşık 40.000 hektarlık alanda boksit madeni aramak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne 20 adet 4. grup maden arama ruhsat başvurusunda bulunulmuştur. 40.000 hektarlık alan tarafımıza rezerve edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla Kuyaş Yatırım A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038354
BIST
10:142.556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 16,72
|Açılış
|: 2.557
|
|Önceki Kapanış
|: 2.539
|
2.558
En Düşük
2.551
10:1417,3292
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0024
|Açılış
|: 17,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3330
|
17,3395
En Düşük
17,2805
10:1418,2866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0640
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2918
En Düşük
18,1722
10:141.021,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,76
|Açılış
|: 1.021,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,45
|
1.026,02
En Düşük
1.019,79
BIST En Aktif Hisseler10:12
|LIDFA
|12,45
|1.766.892
|% 9,98
|
|MAKIM
|11,70
|1.415.911
|% 9,96
|
|EGEEN
|2.348,60
|63.858.402
|% 6,49
|
|KRTEK
|21,00
|4.965.649
|% 6,17
|
|ULUSE
|177,80
|5.585.974
|% 6,09
|
|DOKTA
|26,88
|2.042.760
|% -7,31
|
|SANEL
|6,69
|142.019
|% -5,91
|
|ULAS
|2,86
|134.506
|% -4,35
|
|DAGHL
|27,84
|468.241
|% -4,00
|
|ARMDA
|148,00
|482.194
|% -3,96
|
|THYAO
|50,60
|396.342.691
|% -0,49
|
|EREGL
|28,14
|345.190.951
|% 0,79
|
|SISE
|22,70
|321.331.871
|% 1,34
|
|ASELS
|24,00
|89.265.075
|% 0,67
|
|SASA
|45,42
|89.205.685
|% -0,22
|
|DOHOL
|4,11
|77.663.652
|% 0,98
|
|ODAS
|3,09
|56.022.067
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,65
|37.723.135
|% 1,15
|
|SISE
|22,70
|321.331.871
|% 1,34
|
|YKBNK
|4,93
|62.564.434
|% 1,23
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3260
|17,3334
|% 0,01
|
|Euro
|18,2705
|18,2883
|% 0,36
|
|Sterlin
|21,2376
|21,3441
|% 0,33
|
|Frank
|17,8797
|17,9874
|% 0,21
|
|Riyal
|4,6035
|4,6266
|% -0,05
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.834
|-4,34
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.022
|-2,82
|
|Cumhuriyet
|6.807
|6.910
|-17,00
|
|Tam
|6.778
|6.879
|-25,00
|
|Yarım
|3.328
|3.364
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.682
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,60
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,01
|-0,03
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,21
|