***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMaden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne 20 adet 4. grup maden arama ruhsat başvurusunda bulunulmuş tüm prosedürler tamamlanmış, 40.000 hektarlık alan tarafımıza rezerve edilmiştir.Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla Kuyaş Yatırım A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038364BIST