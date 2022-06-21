***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.06.2022 09:58
***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne 20 adet 4. grup maden arama ruhsat başvurusunda bulunulmuş tüm prosedürler tamamlanmış, 40.000 hektarlık alan tarafımıza rezerve edilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla Kuyaş Yatırım A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038364
BIST
10:072.555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 15,43
|Açılış
|: 2.557
|
|Önceki Kapanış
|: 2.539
|
2.558
En Düşük
2.551
10:0717,3267
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0049
|Açılış
|: 17,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3330
|
17,3395
En Düşük
17,2805
10:0718,2883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0657
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2918
En Düşük
18,1722
10:071.021,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,82
|Açılış
|: 1.021,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,45
|
1.026,02
En Düşük
1.019,79
BIST En Aktif Hisseler10:06
|LIDFA
|12,45
|1.766.892
|% 9,98
|
|MAKIM
|11,70
|1.310.166
|% 9,96
|
|ULUSE
|178,60
|5.007.433
|% 6,56
|
|BALAT
|11,60
|57.919
|% 5,74
|
|EGEEN
|2.328,60
|52.875.079
|% 5,58
|
|DOKTA
|26,88
|2.042.760
|% -7,31
|
|SANEL
|6,69
|142.019
|% -5,91
|
|DAGHL
|27,84
|468.241
|% -4,00
|
|ARMDA
|148,00
|482.194
|% -3,96
|
|ULUUN
|24,00
|7.295.042
|% -3,15
|
|THYAO
|50,90
|302.729.042
|% 0,10
|
|SISE
|22,76
|292.383.279
|% 1,61
|
|EREGL
|28,06
|282.007.081
|% 0,50
|
|ASELS
|24,00
|82.346.403
|% 0,67
|
|SASA
|45,52
|77.526.358
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,11
|76.595.391
|% 0,98
|
|ODAS
|3,08
|49.646.367
|% -0,32
|
|EKGYO
|2,65
|36.410.852
|% 1,15
|
|SISE
|22,76
|292.383.279
|% 1,61
|
|YKBNK
|4,93
|54.624.996
|% 1,23
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3217
|17,3314
|% 0,00
|
|Euro
|18,2745
|18,2934
|% 0,39
|
|Sterlin
|21,2357
|21,3422
|% 0,32
|
|Frank
|17,8690
|17,9766
|% 0,15
|
|Riyal
|4,6032
|4,6263
|% -0,06
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.834
|-4,23
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|-2,30
|
|Cumhuriyet
|6.807
|6.910
|-17,00
|
|Tam
|6.782
|6.883
|-21,00
|
|Yarım
|3.329
|3.366
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.683
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,59
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|12,00
|-0,04
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,65
|
Seans Raporu
10:06
daha fazla
-
10:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 48 artarak (% 0.45 ) 2, 798
-
10:20
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
-
10:20
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle OYYAT, DMSAS, ECBYO
-
10:20
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR
-
10:20XU100
Endeks 2, 552 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 2, 086.00 milyon TL de