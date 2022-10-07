***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul, Bahçelievler ilçesindeki Borsakule B Blok projemizin inşaatı ince işlerin de bitmesiyle %100 tamamlanmış olup, faliyet raporunda belirttiğimiz tarihte satışı ve teslimi yapılmış atolyelerde firmalar faaliyete geçmeye başlamıştır.Satışların %60'ı tamamlanmış, piyasa koşulları ve yoğun talep doğrultusunda satış fiyatlarına %15 oranında zam yapılmıştır.Borsakule 2 projemizin avan projeleri tamamlanmış olup ilgili belediyeye verilmiştir. Aralık ayında ön satışa çıkılacaktır.Kamuoyuna Duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069213BIST