***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.10.2022 08:46
***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kuyaş Yatırım Anonim Şirketi'nin %100 iştiraki olan KGY Yönetim İnşaat Anonim şirketi, 21.10.2022 tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesinde bulunan bir varlık/şirket alımı için gerekli incelemeleri yapmak ve süreçlerin başlaması için başvuruda bulunmuştur. İncelemeler sonrası netice ve gelişmeler tarafımızdan kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla Kuyaş Yatırım A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073437
BIST
11:343.950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 15,63
|Açılış
|: 3.935
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.996
En Düşük
3.940
11:3418,6116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0303
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6336
En Düşük
18,5049
11:3418,3116
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0189
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2651
11:34984,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -5,54
|Açılış
|: 984,93
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
984,67
BIST En Aktif Hisseler11:34
|FENER
|62,15
|358.061.887
|% 10,00
|
|SUMAS
|92,40
|70.871
|% 10,00
|
|SODSN
|30,14
|370.933
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|1.140.262
|% 10,00
|
|BMSTL
|29,10
|26.159.807
|% 9,98
|
|CONSE
|8,19
|201.634.139
|% -10,00
|
|BTCIM
|42,76
|21.227.467
|% -9,98
|
|GESAN
|158,00
|316.157.684
|% -9,97
|
|SMRTG
|68,35
|276.238.615
|% -9,95
|
|YAPRK
|46,64
|23.019.499
|% -9,44
|
|THYAO
|97,85
|2.471.688.804
|% -0,10
|
|EREGL
|30,92
|2.241.499.044
|% 4,67
|
|KRDMD
|12,72
|1.599.345.365
|% 3,25
|
|SASA
|95,30
|1.166.874.593
|% 2,31
|
|EKGYO
|4,66
|1.090.406.402
|% 0,43
|
|EKGYO
|4,66
|1.090.406.402
|% 0,43
|
|KRDMD
|12,72
|1.599.345.365
|% 3,25
|
|ODAS
|7,47
|740.030.083
|% -5,80
|
|TSKB
|2,85
|261.314.301
|% -1,72
|
|SKBNK
|1,97
|176.239.956
|% 0,51
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6031
|18,6116
|% 0,16
|
|Euro
|18,2986
|18,3116
|% -0,10
|
|Sterlin
|20,9816
|21,0869
|% 0,20
|
|Frank
|18,4996
|18,6110
|% -0,28
|
|Riyal
|4,9356
|4,9603
|% 0,14
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|-10,49
|
|Altın Gr.
|986
|986
|-4,11
|
|Cumhuriyet
|6.677
|6.778
|46,00
|
|Tam
|6.680
|6.792
|83,00
|
|Yarım
|3.255
|3.318
|38,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.659
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|19,09
|19,12
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,45
|-0,18
|
|B. Petrol
|90,00
|90,00
|-1,34
|