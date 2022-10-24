***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKuyaş Yatırım Anonim Şirketi'nin %100 iştiraki olan KGY Yönetim İnşaat Anonim şirketi, 21.10.2022 tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesinde bulunan bir varlık/şirket alımı için gerekli incelemeleri yapmak ve süreçlerin başlaması için başvuruda bulunmuştur. İncelemeler sonrası netice ve gelişmeler tarafımızdan kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla Kuyaş Yatırım A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073437BIST