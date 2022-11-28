***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.11.2022 15:36
***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsakule projemizdeki bağımsız bölümlerden Kasım 2022 döneminde 104.360.000 TL + KDV tutarlı satışımız gerçekleşmiştir. Kamuoyuna arz ederiz. Saygılarımızla Kuyaş Yatırım A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082595
BIST
16:534.958
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 84,15
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
16:5318,6193
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0143
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
16:5319,4474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0408
|Açılış
|: 19,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2550
16:531.050,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,92
|Açılış
|: 1.050,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler16:51
|PCILT
|36,52
|45.025.762
|% 10,00
|
|SUNTK
|56,10
|384.178.796
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|19.142.456
|% 10,00
|
|TGSAS
|22,90
|21.939.814
|% 9,99
|
|ALFAS
|137,60
|406.537.962
|% 9,99
|
|PNLSN
|37,68
|246.128.647
|% -9,81
|
|EMNIS
|53,90
|524.108
|% -9,41
|
|MZHLD
|15,54
|53.179.929
|% -8,48
|
|IHAAS
|87,40
|66.363.176
|% -8,15
|
|ATSYH
|119,90
|1.795.032
|% -7,05
|
|THYAO
|116,10
|8.569.483.877
|% 2,02
|
|PETKM
|18,25
|4.578.555.772
|% 5,19
|
|EREGL
|42,22
|4.194.466.098
|% 0,81
|
|ASELS
|48,86
|3.967.504.730
|% 1,37
|
|ISCTR
|10,52
|3.689.706.577
|% 2,63
|
|EKGYO
|6,99
|3.268.528.138
|% 1,16
|
|SKBNK
|2,78
|1.262.207.099
|% 4,91
|
|ISCTR
|10,52
|3.689.706.577
|% 2,63
|
|YKBNK
|11,97
|3.575.095.757
|% 4,54
|
|VAKBN
|10,16
|2.657.302.702
|% 6,28
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6085
|18,6185
|% -0,08
|
|Euro
|19,4315
|19,4458
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,4165
|22,5289
|% -0,25
|
|Frank
|19,6649
|19,7834
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9380
|4,9628
|% -0,11
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|-3,32
|
|Altın Gr.
|1.050
|1.051
|-1,22
|
|Cumhuriyet
|6.998
|7.104
|-11,00
|
|Tam
|7.019
|7.083
|-26,00
|
|Yarım
|3.404
|3.463
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.731
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,45
|21,48
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,91
|12,93
|0,05
|
|B. Petrol
|81,71
|81,71
|-2,00
|
Seans Raporu
16:51
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