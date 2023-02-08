***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.02.2023 16:17
***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kuyaş Yatırım Anonim Şirketi Yönetim Kurulu olarak 08.02.2023 tarihli kararı ile,
10 ili içerisine alan deprem felaketi tüm ülkeyi yasa boğmuştur. Bu zor dönemde devletimize ve milletimize destek olmamız gerekmektedir. 2022 yılı karımızın %1 tutarına isabet eden 2.400.000 TL (ikimilyondörtyüzbin Türk Lirası ) bedelin AFAD a nakdi yardım olarak gönderilmesini, ilk genel kurulda genel kurul onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111459
BIST
10:424.186
En Yüksek
|Değişim
|: -7,09%
|| -319,33
|Açılış
|: 4.482
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.482
En Düşük
4.186
10:4218,8420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0173
|Açılış
|: 19,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0800
|
18,8490
En Düşük
18,7965
10:4220,1979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0004
|Açılış
|: 20,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
20,2706
En Düşük
20,1288
10:421.132,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,95
|Açılış
|: 1.132,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,99
|
1.142,15
En Düşük
1.130,80
BIST En Aktif Hisseler10:42
|NUHCM
|124,00
|1.488
|% 8,77
|
|ONCSM
|91,90
|6.157
|% 7,55
|
|NIBAS
|16,36
|4.090
|% 3,94
|
|DIRIT
|5,65
|164
|% 2,73
|
|MMCAS
|4,75
|480
|% 2,15
|
|YEOTK
|48,60
|486
|% -10,00
|
|VKING
|32,76
|98
|% -10,00
|
|ULUUN
|23,40
|983
|% -10,00
|
|RUBNS
|18,56
|93
|% -9,99
|
|HEKTS
|25,04
|401
|% -9,99
|
|ISDMR
|33,36
|45.629.506
|% 0,00
|
|ARSAN
|8,00
|13.803.836
|% 0,00
|
|HATEK
|9,35
|4.076.251
|% 0,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% 0,00
|
|ROYAL
|6,80
|462.015
|% 0,00
|
|ARSAN
|8,00
|13.803.836
|% 0,00
|
|ISDMR
|33,36
|45.629.506
|% 0,00
|
|HATEK
|9,35
|4.076.251
|% 0,00
|
|KERVN
|0,72
|123.008
|% -5,26
|
|ROYAL
|6,80
|462.015
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8240
|18,8295
|% 0,03
|
|Euro
|20,1866
|20,1936
|% -0,02
|
|Sterlin
|22,6377
|22,7512
|% 0,17
|
|Frank
|20,3520
|20,4746
|% 0,07
|
|Riyal
|5,0022
|5,0273
|% -0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|1,98
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|1,20
|
|Cumhuriyet
|7.673
|7.789
|21,00
|
|Tam
|7.686
|7.750
|-5,00
|
|Yarım
|3.755
|3.792
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.877
|1.896
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,38
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|13,52
|13,54
|0,11
|
|B. Petrol
|84,28
|84,28
|0,59
|
Seans Raporu
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