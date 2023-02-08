***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKuyaş Yatırım Anonim Şirketi Yönetim Kurulu olarak 08.02.2023 tarihli kararı ile,10 ili içerisine alan deprem felaketi tüm ülkeyi yasa boğmuştur. Bu zor dönemde devletimize ve milletimize destek olmamız gerekmektedir. 2022 yılı karımızın %1 tutarına isabet eden 2.400.000 TL (ikimilyondörtyüzbin Türk Lirası ) bedelin AFAD a nakdi yardım olarak gönderilmesini, ilk genel kurulda genel kurul onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111459BIST