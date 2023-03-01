***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar26.01.2023 tarih 05 sayılı yönetim kurulu kararı ile500 mw lık depolama lisansı başvurusu yapılmasına karar verilmiştir.Bu karar sonrasında aşağıda yazılı olan bölgelerde başvurular yapılmıştır.1.PROJEİl/ İlçe: Bingöl/ KarlıovaKurulu Güç : 63 mw2.PROJEİl/ İlçe: Adıyaman/ Çelikhan- SincikKurulu Güç : 60 mw3.PROJEİl/ İlçe: Burdur/ TaşkapıKurulu Güç : 60 mw4.PROJEİl/ İlçe: Uşak/ BanazKurulu Güç : 36 mwhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118399BIST