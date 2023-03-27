***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKuyaş Yatırım A.Ş. olarak Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Ağına ve İşletmeci Lisansına sahip yurt içi yerleşik bir firmanın hisselerinin alımı konusunda görüşmelere başlanmıştır.İncelemeler sonrası netice ve gelişmeler tarafımızdan kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla Kuyaş Yatırım A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128104BIST