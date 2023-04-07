***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 21.06.2022 tarihli KAP yayınında kamuoyuna duyurduğu üzere tarafımıza rezerve edilen 20 adet 4. grup maden arama ruhsat başvurusu süreçleri sonuçlanmıştır. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Kuyaş Yatırım Anonim Şirketi'ne rezerve ettiği 20 adet ruhsat başvurusu (yaklaşık 400.000.000 m2 alan) süreçleri tamamlanmış ve arama ruhsatları MAPEG tarafından şirketimiz adına düzenlenmiştir.Arama ruhsatı izni ile 13.12.2022 tarihli KAP yayınında kamuoyuna duyurulan yüzeysel analiz sonuçlarını dikkate alarak , bu yüzeysel analiz noktalarında yoğunlaşmak üzere karotlu sondaj çalışmaları başlatılacak olup süreçlerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134020BIST