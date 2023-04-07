***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.04.2023 18:31
***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 21.06.2022 tarihli KAP yayınında kamuoyuna duyurduğu üzere tarafımıza rezerve edilen 20 adet 4. grup maden arama ruhsat başvurusu süreçleri sonuçlanmıştır. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Kuyaş Yatırım Anonim Şirketi'ne rezerve ettiği 20 adet ruhsat başvurusu (yaklaşık 400.000.000 m2 alan) süreçleri tamamlanmış ve arama ruhsatları MAPEG tarafından şirketimiz adına düzenlenmiştir.Arama ruhsatı izni ile 13.12.2022 tarihli KAP yayınında kamuoyuna duyurulan yüzeysel analiz sonuçlarını dikkate alarak , bu yüzeysel analiz noktalarında yoğunlaşmak üzere karotlu sondaj çalışmaları başlatılacak olup süreçlerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134020
BIST
18:054.925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
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|Açılış
|: 4.921
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4.955
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|AZTEK
|23,32
|109.044.901
|% 10,00
|
|MRSHL
|529,10
|15.709.919
|% 10,00
|
|GESAN
|74,35
|1.807.538.632
|% 9,99
|
|KRGYO
|18,60
|23.630.180
|% 9,99
|
|ELITE
|15,00
|38.999.755
|% 9,97
|
|ONCSM
|116,30
|141.816.481
|% -9,98
|
|TMPOL
|32,50
|127.311.201
|% -9,97
|
|KSTUR
|315,00
|869.305
|% -6,53
|
|POLTK
|2.065,00
|29.869.208
|% -6,32
|
|DITAS
|27,32
|18.439.227
|% -5,79
|
|KOZAL
|21,60
|2.943.419.576
|% 0,93
|
|THYAO
|127,40
|2.805.774.922
|% 0,16
|
|ASTOR
|56,70
|2.193.545.147
|% -3,49
|
|EREGL
|34,86
|1.933.893.933
|% 0,06
|
|GESAN
|74,35
|1.807.538.632
|% 9,99
|
|EKGYO
|6,69
|1.536.067.336
|% 4,37
|
|KOZAL
|21,60
|2.943.419.576
|% 0,93
|
|AKFYE
|15,17
|1.564.371.819
|% 1,13
|
|SKBNK
|2,49
|245.957.464
|% -0,80
|
|ISCTR
|11,81
|1.126.570.545
|% -1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2256
|19,2480
|% -0,02
|
|Euro
|20,9840
|21,0145
|% -0,09
|
|Sterlin
|23,8292
|23,9487
|% -0,15
|
|Frank
|21,1793
|21,3069
|% -0,04
|
|Riyal
|5,1156
|5,1412
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|2.007
|2.008
|0,30
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.243
|0,78
|
|Cumhuriyet
|8.489
|8.618
|46,00
|
|Tam
|8.516
|8.602
|39,00
|
|Yarım
|4.159
|4.209
|19,00
|
|Çeyrek
|2.080
|2.105
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|25,01
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,43
|15,47
|0,01
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,05
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