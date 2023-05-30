***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBİST ile yapılan görüşme doğrultusundaBorsa İstanbul A.Ş pay piyasası yönergesi, Pazarları belirleme kriterleri başlıklı maddesi gereği (madde37) belirlenen kriterler doğrultusunda 3 aylık periyotlarda Borsa'ya kote şirketlerin değerlendirilmesi rutin olarak yapılıp kriterleri sağlayan firmaların pazar değişikliği yapıldığı bilgisi alınmıştır. Borsa İstanbul ‘a pazar değişikliği için bir başvuru yapılmasına gerek olmadığı anlaşılmıştır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154816BIST