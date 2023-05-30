***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.05.2023 23:55
***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BİST ile yapılan görüşme doğrultusunda
Borsa İstanbul A.Ş pay piyasası yönergesi, Pazarları belirleme kriterleri başlıklı maddesi gereği (madde37) belirlenen kriterler doğrultusunda 3 aylık periyotlarda Borsa'ya kote şirketlerin değerlendirilmesi rutin olarak yapılıp kriterleri sağlayan firmaların pazar değişikliği yapıldığı bilgisi alınmıştır. Borsa İstanbul ‘a pazar değişikliği için bir başvuru yapılmasına gerek olmadığı anlaşılmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154816
BIST
18:054.951
En Düşük
|Değişim
|: 3,83%
|| 182,79
|Açılış
|: 4.840
|
|Önceki Kapanış
|: 4.769
|
4.831
En Yüksek
4.973
18:0520,6532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1577
|Açılış
|: 20,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,8011
En Düşük
20,4442
18:0522,3071
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,2863
|Açılış
|: 22,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0500
|
22,5008
En Düşük
22,0192
18:051.300,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 12,45
|Açılış
|: 1.300,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.287,91
|
1.310,51
En Düşük
1.285,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|3.152,00
|200.977.425
|% 10,00
|
|ARSAN
|6,38
|44.641.364
|% 10,00
|
|DNISI
|8,80
|18.152.102
|% 10,00
|
|AVHOL
|30,80
|180.222.563
|% 10,00
|
|GEREL
|18,72
|64.232.765
|% 9,99
|
|MARKA
|15,44
|126.975.686
|% -9,97
|
|FENER
|49,00
|394.877.642
|% -4,02
|
|VANGD
|7,26
|8.920.643
|% -3,59
|
|MMCAS
|4,80
|717.597
|% -3,03
|
|ATSYH
|70,50
|3.197.623
|% -3,03
|
|THYAO
|147,00
|9.493.435.689
|% 0,68
|
|ISCTR
|11,60
|5.806.116.699
|% 8,92
|
|KCHOL
|81,15
|5.671.970.625
|% 6,50
|
|ASELS
|49,00
|4.223.597.369
|% 1,87
|
|AKBNK
|16,37
|4.029.529.745
|% 9,94
|
|ISCTR
|11,60
|5.806.116.699
|% 8,92
|
|YKBNK
|10,27
|3.956.247.329
|% 9,96
|
|ALBRK
|2,56
|834.939.784
|% 2,81
|
|EKGYO
|7,40
|2.365.577.526
|% 1,93
|
|AKBNK
|16,37
|4.029.529.745
|% 9,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,6235
|20,6540
|% 0,77
|
|Euro
|22,0805
|22,4168
|% 1,80
|
|Sterlin
|25,4938
|25,6216
|% 0,81
|
|Frank
|22,6531
|22,7895
|% 0,81
|
|Riyal
|5,4782
|5,5057
|% 0,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|-0,07
|
|Altın Gr.
|1.299
|1.300
|11,62
|
|Cumhuriyet
|8.940
|9.120
|25,00
|
|Tam
|8.931
|9.176
|22,16
|
|Yarım
|4.438
|4.596
|40,00
|
|Çeyrek
|2.226
|2.291
|20,00
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,21
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|15,39
|15,41
|0,16
|
|B. Petrol
|73,85
|73,85
|0,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 4, 959 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 99 üstünde . İşlem hacmi 85, 677.00 milyon TL de
-
17:59NUHCM
Yüzde 9.95 oranında artışla 133.70 lira fiyatla işlem gören hissede 890, 311 adet işlem
-
17:58SAHOL
Yüzde 9.14 oranında artışla 39.66 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 885, 819 adet işlem
-
17:57SEKFK
Yüzde 9.19 oranında artışla 7.96 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 370, 762 adet işlem
-
17:56ARCLK
Yüzde 7.87 oranında artışla 99.40 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 396, 743 adet işlem