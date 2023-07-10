***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuzun 10.07.2023 tarihinde aldığı kararla %100 Kuyaş Yatırım A.Ş iştiraki olarak madencilik sektöründe faaliyet göstermek üzere Kuyaş Madencilik A.Ş ünvanlı firmamızın kurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarızSaygılarımızlaKuyaş Yatırım A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1169875BIST