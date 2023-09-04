***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİnşaatına başlamış olduğumuz BORSAKULE2 projemizde lansman öncesi ön satışta 66.806.250,00 TL'lik satış gerçekleşmiştir. BORSAKULE2 projemizin lansmanının Ekim ayında yapılması planlanmaktadır. Kamuoyunun ve ortaklarımızın bilgisine arz ederiz. Saygılarımızla KUYAŞ YATIRIM A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191337BIST