***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz olan Green Şarj İstasyonları Kurulum A.Ş tarafından 60 adet elektrikli araç şarj istasyonunun kurulumu tamamlanmıştır. İstanbul, Ankara, Mersin ve Yalova'da kurulan istasyonlarımızının test ve kontrol çalışmaları bittikten sonra Ekim ayında faaliyetlerine başlaması planlanmaktadır. Kamuoyu ve ortaklarımıza arz ederiz. Saygılarımızla Kuyaş Yatırım A.Ş English We are pleased to announce that 60 electric vehicle charging stations have been installed by our subsidiary, Green Şarj İstasyonları Kurulum A.Ş (Green Charging Stations Installation Inc.) These stations located in Istanbul, Ankara, Mersin and Yalova are planned to launch operations in October after the completion of testing and quality control processes. We wish to share this information with the public and our partners. Best regards, Kuyaş Investment Inc.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193223BIST