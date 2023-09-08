***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.09.2023 16:24
***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz olan Green Şarj İstasyonları Kurulum A.Ş tarafından 60 adet elektrikli araç şarj istasyonunun kurulumu tamamlanmıştır. İstanbul, Ankara, Mersin ve Yalova'da kurulan istasyonlarımızının test ve kontrol çalışmaları bittikten sonra Ekim ayında faaliyetlerine başlaması planlanmaktadır. Kamuoyu ve ortaklarımıza arz ederiz. Saygılarımızla Kuyaş Yatırım A.Ş English We are pleased to announce that 60 electric vehicle charging stations have been installed by our subsidiary, Green Şarj İstasyonları Kurulum A.Ş (Green Charging Stations Installation Inc.) These stations located in Istanbul, Ankara, Mersin and Yalova are planned to launch operations in October after the completion of testing and quality control processes. We wish to share this information with the public and our partners. Best regards, Kuyaş Investment Inc.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193223
BIST
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17:168.343
En Düşük
|Değişim
|: 0,07%
|| 5,74
|Açılış
|: 8.371
|
|Önceki Kapanış
|: 8.338
|
8.296
En Yüksek
8.398
17:1626,8532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0516
|Açılış
|: 26,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8400
|
26,9448
En Düşük
26,7761
17:1628,8366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1231
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
29,0259
En Düşük
28,6673
17:161.665,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 10,45
|Açılış
|: 1.665,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.654,82
|
1.665,92
En Düşük
1.653,56
BIST En Aktif Hisseler17:14
|TMSN
|111,10
|489.051.602
|% 10,00
|
|GRSEL
|55,00
|157.126.231
|% 10,00
|
|KLRHO
|27,72
|148.046.325
|% 10,00
|
|BRMEN
|4,40
|385.423
|% 10,00
|
|ISBTR
|123.792,00
|4.208.928
|% 10,00
|
|UFUK
|80,30
|35.234.217
|% -9,98
|
|EKIZ
|36,82
|972.271
|% -9,98
|
|YONGA
|49,02
|4.516.315
|% -9,97
|
|TUKAS
|11,75
|1.512.250.883
|% -9,96
|
|BRYAT
|2.332,50
|451.719.287
|% -7,80
|
|ENERY
|207,00
|6.765.626.766
|% 0,24
|
|THYAO
|245,30
|5.640.984.228
|% 0,29
|
|KOZAL
|30,94
|4.744.538.770
|% 1,91
|
|ASELS
|43,26
|4.708.892.036
|% 3,00
|
|ISCTR
|24,80
|4.497.735.369
|% 0,98
|
|ZOREN
|5,06
|2.381.723.609
|% 4,12
|
|SKBNK
|5,52
|1.487.736.718
|% 9,96
|
|EKGYO
|9,52
|2.503.791.502
|% -0,83
|
|GSDHO
|4,88
|1.236.412.826
|% 3,39
|
|YKBNK
|17,29
|3.203.292.740
|% 0,29
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8456
|26,8517
|% 0,19
|
|Euro
|28,8149
|28,8311
|% 0,41
|
|Sterlin
|33,4894
|33,6574
|% 0,46
|
|Frank
|30,0356
|30,2165
|% 0,41
|
|Riyal
|7,1368
|7,1726
|% 0,15
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|8,97
|
|Altın Gr.
|1.662
|1.662
|6,99
|
|Cumhuriyet
|11.279
|11.450
|42,00
|
|Tam
|11.059
|11.155
|46,00
|
|Yarım
|5.546
|5.599
|23,00
|
|Çeyrek
|2.765
|2.799
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,10
|23,13
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|19,84
|19,86
|0,05
|
|B. Petrol
|90,19
|90,19
|0,27
|
Seans Raporu
17:14
daha fazla
-
17:29FZLGY
Yüzde 9.75 oranında artışla 21.38 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 826, 550 adet işlem
-
17:27XU100
Endeks 8, 350 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 114, 260.00 milyon TL de
-
17:27USAK
Yüzde 7.69 oranında artışla 9.80 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 258, 052 adet işlem
-
17:26TOASO
Yüzde 6.00 oranında artışla 286.20 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 648, 330 adet işlem
-
17:24IPEKE
Yüzde 4.32 oranında artışla 51.95 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 484, 771 adet işlem