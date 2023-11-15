***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMersin ili sınırlarında yaklaşık 40.000 hektarlık alanda 20 adet arama ruhsatıyla devam eden maden arama faaliyetlerimizle alakalı olarak Prof. Dr. Ahmet Hakan BENZER ve Doç. Dr. Hakan DÜNDAR ile sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme konusu işlemler aşağıdaki gibidir.- Literatür çalışmaları- Detaylı saha etüdü- Yüzey örneklerine dayalı jeokimya çalışmaları- Dijital jeoloji ve topoğrafya haritalarının oluşturulması- Potansiyel görülen alanlarda sınırlı sayıda sondaj çalışmalarının yürütülmesi- Sondaj verilerinin metre bazında analizi- Ön arama ve ön değerlendirme raporunun hazırlanması-kaynak modelleme çalışmaları için yapılacak sondaj lokasyonlarının belirlenmesiKamuoyu ve ortaklarımızın bilgisine arz ederizSaygılarımızlaKuyaş Yatırım A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218310BIST