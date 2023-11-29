***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.11.2023 18:19
***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Ana Sözleşmesinin Sermaye Piyasası Mevzuatı Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde ve Katılım Finans Endeksi'ne uygun olma amacına yönelik olarak 09.11.2023 tarihli 46 nolu Yönetim Kurulu Kararıyla 4. Madde 17. bendinin
ek'teki şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C.Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin
alınmış olup
23.12.2023 tarihili Olağanüstü
Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacağı hususunu bildiririz.
Esas Sözleşme tadil tasarısı metni ekte .pdf dosya olarak yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221012
BIST
'
18:058.009
En Düşük
|Değişim
|: -1,04%
|| -84,21
|Açılış
|: 8.115
|
|Önceki Kapanış
|: 8.094
|
7.993
En Yüksek
8.125
18:0528,9074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0028
|Açılış
|: 28,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9561
En Düşük
28,8091
18:0531,7498
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0323
|Açılış
|: 31,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7000
|
31,9430
En Düşük
31,6848
18:051.897,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,61
|Açılış
|: 1.897,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.897,03
|
1.907,94
En Düşük
1.889,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TUREX
|38,72
|174.744.328
|% 10,00
|
|INGRM
|660,00
|130.481.156
|% 10,00
|
|AVHOL
|45,54
|93.530.313
|% 10,00
|
|SAMAT
|43,14
|97.910.698
|% 9,99
|
|CRFSA
|116,70
|350.568.773
|% 9,99
|
|SONME
|78,30
|8.981.212
|% -10,00
|
|HURGZ
|5,76
|239.770.129
|% -10,00
|
|LIDER
|195,30
|89.371.095
|% -10,00
|
|MEKAG
|80,10
|194.551.178
|% -10,00
|
|POLTK
|15.845,00
|284.567.693
|% -10,00
|
|THYAO
|255,00
|8.920.348.795
|% -2,30
|
|SASA
|51,10
|4.266.683.756
|% 4,07
|
|TUPRS
|154,90
|3.911.103.869
|% -0,71
|
|EREGL
|41,22
|3.628.709.824
|% 0,39
|
|AKBNK
|33,92
|3.277.435.457
|% 0,36
|
|EKGYO
|7,40
|1.433.309.364
|% -1,33
|
|YKBNK
|19,34
|3.111.363.419
|% 0,62
|
|ZOREN
|5,12
|780.352.425
|% -3,40
|
|ISCTR
|21,94
|2.969.588.318
|% -0,99
|
|AKBNK
|33,92
|3.277.435.457
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8966
|28,9131
|% 0,03
|
|Euro
|31,7083
|31,7589
|% -0,07
|
|Sterlin
|36,5372
|36,7205
|% -0,12
|
|Frank
|32,8802
|33,0782
|% 0,30
|
|Riyal
|7,6816
|7,7201
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,96
|24,99
|% 0,66
|
|Platin
|934,33
|935,55
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.026,15
|1.029,74
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,07
|82,07
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.042,38
|2.042,61
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KFEIN
Yüzde -4.87 oranında düşüşle 72.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 207, 506 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASTOR, TCELL, OYAKC
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -74, 66 kaybederek (% -1.05 ) 7, 054
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EKOS, VERTU, TGSAS, SAMAT, ICBCT, BRMEN, BSOKE, CRFSA, BINHO, SAFKR
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MAGEN, DAPGM, ORCAY, AZTEK, LIDER, POLTK, KRSTL, HURGZ, SONME, SMART