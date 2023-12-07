***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.12.2023 18:17
***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi gereğince Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komite Üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın Ali İhsan Karslı'ın görevinden ayrılması sebebiyle, yerine 07.12.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Mahmut YILDIRIM'nın Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komite Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla
Kuyaş Yatırım A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223761
BIST
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18:057.979
En Düşük
|Değişim
|: 1,58%
|| 123,76
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.855
|
7.747
En Yüksek
7.979
18:0528,9298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0175
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9600
|
28,9455
En Düşük
28,8338
18:0531,3343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1975
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,3394
En Düşük
31,0844
18:051.884,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,32
|Açılış
|: 1.883,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,85
|
1.898,04
En Düşük
1.877,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|97,90
|258.557.859
|% 10,00
|
|KFEIN
|70,95
|137.304.541
|% 10,00
|
|SKYMD
|8,47
|756.938
|% 10,00
|
|IZFAS
|11,11
|122.581.034
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.202,00
|305.445.017
|% 9,99
|
|QNBFL
|694,50
|7.531.546
|% -9,98
|
|SAMAT
|62,45
|77.692.677
|% -9,95
|
|UFUK
|115,00
|4.581.030
|% -9,95
|
|SNPAM
|142,20
|12.770.271
|% -9,94
|
|IHLGM
|1,66
|101.586.260
|% -9,78
|
|THYAO
|259,75
|8.871.431.920
|% 3,38
|
|AGROT
|14,16
|4.471.615.275
|% 5,12
|
|TUPRS
|155,00
|4.418.919.724
|% 3,40
|
|YKBNK
|19,89
|4.107.201.110
|% -2,60
|
|AKBNK
|35,88
|3.162.415.501
|% -1,70
|
|EKGYO
|7,66
|2.560.419.558
|% 3,79
|
|AGROT
|14,16
|4.471.615.275
|% 5,12
|
|YKBNK
|19,89
|4.107.201.110
|% -2,60
|
|ISCTR
|22,44
|3.031.978.605
|% -0,97
|
|ODAS
|10,09
|1.200.744.101
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9252
|28,9331
|% 0,07
|
|Euro
|31,3206
|31,3347
|% 0,64
|
|Sterlin
|36,3004
|36,4824
|% 0,29
|
|Frank
|32,9221
|33,1204
|% 0,06
|
|Riyal
|7,6897
|7,7283
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,66
|23,68
|% 0,66
|
|Platin
|908,77
|910,31
|% 0,66
|
|Paladyum
|976,10
|983,23
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|73,75
|73,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.024,79
|2.025,07
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 68 artarak (% 0.59 ) 6, 964
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IEYHO, YAYLA, ALFAS, KFEIN, ATATP, PNLSN, GRTRK, MRSHL, IZFAS
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17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UFUK, QNBFL, OTTO, SNPAM, IHLGM, SAMAT
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17:59
BSOKE, PKENT, SKYMD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
YKBNK, LINK, DERIM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında