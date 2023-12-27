***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.12.2023 10:31
***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tüm olağan faaliyetlerine devam etmektedir ve mevzuat gereği yapılması gereken tüm açıklamalar zamanında yapılmaktadır. Olağandışı fiyat hareketlerine sebep olacak henüz kamuya açıklanmamış bir durum söz konusu değildir. Yatırımcılarımızla yaptığımız görüşmelerimizden anlaşılmaktadır ki sosyal medyadaki bazı platformlarda ve gruplarda asılsız söylentiler yayılmaktadır. Yatırımcılarımızın, şirketimiz Kap platformunda yaptığı açıklamaların dışındaki söylenti ve haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz. Sonuç olarak, pay fiyatımızın aşağı yönlü hareketiyle ilgili olarak henüz kamuya açıklanmamış bir özel durumun veya önemli nitelikte bir işlemin varlığının söz konusu olmadığını, olağan faaliyet ve projelerimizin devam ettiğini kamuoyuna ve yatırımcılarımıza arz ederiz. Saygılarımızla Kuyaş Yatırım A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229587
BIST
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12:447.241
En Düşük
|Değişim
|: -0,80%
|| -58,35
|Açılış
|: 7.299
|
|Önceki Kapanış
|: 7.299
|
7.215
En Yüksek
7.282
12:4429,3940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1215
|Açılış
|: 29,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3700
|
29,4002
En Düşük
29,0967
12:4432,5188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1790
|Açılış
|: 32,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,2500
|
32,5213
En Düşük
32,1313
12:441.955,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 17,79
|Açılış
|: 1.955,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.937,43
|
1.955,64
En Düşük
1.933,46
BIST En Aktif Hisseler12:44
|DIRIT
|9,46
|180.298
|% 10,00
|
|MIATK
|31,68
|285.137.288
|% 10,00
|
|FLAP
|10,72
|140.312.366
|% 9,95
|
|BRKSN
|21,30
|6.721.643
|% 9,91
|
|QNBFL
|759,00
|1.069.431
|% 9,21
|
|KUYAS
|44,28
|3.283.628
|% -10,00
|
|SKBNK
|4,60
|11.967.756
|% -9,98
|
|AHGAZ
|8,66
|21.917.326
|% -9,98
|
|GUBRF
|155,40
|136.973.445
|% -9,97
|
|ISGYO
|15,75
|26.063.636
|% -9,95
|
|THYAO
|225,90
|1.934.270.163
|% -0,79
|
|YKBNK
|19,12
|1.684.601.642
|% -4,21
|
|AKBNK
|36,02
|1.381.038.551
|% -4,41
|
|EREGL
|40,56
|1.247.140.978
|% 0,00
|
|TUPRS
|144,10
|1.178.891.455
|% 0,42
|
|YKBNK
|19,12
|1.684.601.642
|% -4,21
|
|MRGYO
|4,46
|311.616.345
|% 7,73
|
|EKGYO
|6,84
|303.120.386
|% 0,00
|
|ISCTR
|21,66
|929.103.107
|% -2,87
|
|ZOREN
|4,00
|162.097.572
|% -0,99
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,3867
|29,3940
|% 0,42
|
|Euro
|32,5063
|32,5188
|% 0,55
|
|Sterlin
|37,2769
|37,4638
|% 0,85
|
|Frank
|34,3491
|34,5560
|% 1,03
|
|Riyal
|7,8147
|7,8539
|% 0,88
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,09
|24,13
|% 0,66
|
|Platin
|979,78
|982,98
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.191,51
|1.197,14
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,59
|80,59
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.068,32
|2.068,57
|% 0,66
|