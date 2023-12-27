***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tüm olağan faaliyetlerine devam etmektedir ve mevzuat gereği yapılması gereken tüm açıklamalar zamanında yapılmaktadır. Olağandışı fiyat hareketlerine sebep olacak henüz kamuya açıklanmamış bir durum söz konusu değildir. Yatırımcılarımızla yaptığımız görüşmelerimizden anlaşılmaktadır ki sosyal medyadaki bazı platformlarda ve gruplarda asılsız söylentiler yayılmaktadır. Yatırımcılarımızın, şirketimiz Kap platformunda yaptığı açıklamaların dışındaki söylenti ve haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz. Sonuç olarak, pay fiyatımızın aşağı yönlü hareketiyle ilgili olarak henüz kamuya açıklanmamış bir özel durumun veya önemli nitelikte bir işlemin varlığının söz konusu olmadığını, olağan faaliyet ve projelerimizin devam ettiğini kamuoyuna ve yatırımcılarımıza arz ederiz. Saygılarımızla Kuyaş Yatırım A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229587BIST