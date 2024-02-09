***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarVan ili sınırları içinde bulunan 2023 yılında kurulmuş hali hazırda devreye alınmış üniteleri ile elektrik üretimine başlamış olan, 4,11 mw kurulu gücü olan, 10 mw kadar arttırabilme altyapısına sahip elektrik santralinin şirketimiz tarafından satın alınması için satıcı şirket ile "Gizlilik sözleşmesi" ve "Opsiyonlu Kurulu Hidroelektrik Santrali Satış Vaadi Sözleşmesi" imzalanmıştır. Sözleşme çerçevesinde devam eden teknik ve mali değerlemeler tamamlandıktan sonra satınalma işlemleri ile ilgili nihai açıklama yapılacaktır. Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine arz ederiz. Saygılarımızla Kuyaş Yatırım A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248455BIST