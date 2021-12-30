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***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

30.12.2021 09:45
***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Payların geri alınmasına ilişkin bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık KUYAŞ YATIRIM A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık KUYAŞ YATIRIM A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.12.2021
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 15.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
KUYAS, TREKYAS00018 24.12.2021 20.000 0,02 4,72 -
KUYAS, TREKYAS00018 24.12.2021 40.000 0,04 4,75 -
KUYAS, TREKYAS00018 24.12.2021 300.000 0,3 4,8 -
KUYAS, TREKYAS00018 24.12.2021 11.500 0,011 4,82 -
KUYAS, TREKYAS00018 24.12.2021 208.500 0,208 4,83 -
KUYAS, TREKYAS00018 24.12.2021 120.000 0,12 4,84 -
KUYAS, TREKYAS00018 28.12.2021 10.000 0,01 4,51 700.000
KUYAS, TREKYAS00018 28.12.2021 5.912 0,005 4,52
KUYAS, TREKYAS00018 28.12.2021 10 0 4,53
KUYAS, TREKYAS00018 28.12.2021 19.710 0,019 4,54
KUYAS, TREKYAS00018 28.12.2021 41.868 0,041 4,55
KUYAS, TREKYAS00018 28.12.2021 22.500 0,022 4,56
KUYAS, TREKYAS00018 28.12.2021 30.000 0,03 4,57
KUYAS, TREKYAS00018 28.12.2021 10.000 0,01 4,58
KUYAS, TREKYAS00018 28.12.2021 15.000 0,015 4,59
KUYAS, TREKYAS00018 28.12.2021 85.000 0,085 4,6
KUYAS, TREKYAS00018 28.12.2021 150.000 0,15 4,61
KUYAS, TREKYAS00018 28.12.2021 20.042 0,02 4,64
KUYAS, TREKYAS00018 28.12.2021 20.330 0,02 4,7
KUYAS, TREKYAS00018 28.12.2021 6.015 0,006 4,79
KUYAS, TREKYAS00018 28.12.2021 20.000 0,02 4,81
KUYAS, TREKYAS00018 29.12.2021 37.799 0,037 4,77 1.156.387
KUYAS, TREKYAS00018 29.12.2021 22.201 0,022 4,78
KUYAS, TREKYAS00018 29.12.2021 50.000 0,05 4,8

Ek Açıklamalar
24 Aralık 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden 29 Aralık 2021 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiş olup, bugüne kadar 1.266.387 adet hissenin ortalama 4,74 TL fiyattan geri alımı yapılmıştır. Alımlar yapıldıkça kamuoyuna duyurulacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987033


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Yarım 2.442 2.508 48,36  
Çeyrek 1.225 1.254 24,18  
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