***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık KUYAŞ YATIRIM A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık KUYAŞ YATIRIM A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.12.2021Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre Payların Geri Alınmasına İlişkin BildirimGeri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 30.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarKUYAS, TREKYAS00018 24.12.2021 20.000 0,02 4,72 -KUYAS, TREKYAS00018 24.12.2021 40.000 0,04 4,75 -KUYAS, TREKYAS00018 24.12.2021 300.000 0,3 4,8 -KUYAS, TREKYAS00018 24.12.2021 11.500 0,011 4,82 -KUYAS, TREKYAS00018 24.12.2021 208.500 0,208 4,83 -KUYAS, TREKYAS00018 24.12.2021 120.000 0,12 4,84 -KUYAS, TREKYAS00018 28.12.2021 10.000 0,01 4,51 700.000KUYAS, TREKYAS00018 28.12.2021 5.912 0,005 4,52KUYAS, TREKYAS00018 28.12.2021 10 0 4,53KUYAS, TREKYAS00018 28.12.2021 19.710 0,019 4,54KUYAS, TREKYAS00018 28.12.2021 41.868 0,041 4,55KUYAS, TREKYAS00018 28.12.2021 22.500 0,022 4,56KUYAS, TREKYAS00018 28.12.2021 30.000 0,03 4,57KUYAS, TREKYAS00018 28.12.2021 10.000 0,01 4,58KUYAS, TREKYAS00018 28.12.2021 15.000 0,015 4,59KUYAS, TREKYAS00018 28.12.2021 85.000 0,085 4,6KUYAS, TREKYAS00018 28.12.2021 150.000 0,15 4,61KUYAS, TREKYAS00018 28.12.2021 20.042 0,02 4,64KUYAS, TREKYAS00018 28.12.2021 20.330 0,02 4,7KUYAS, TREKYAS00018 28.12.2021 6.015 0,006 4,79KUYAS, TREKYAS00018 28.12.2021 20.000 0,02 4,81KUYAS, TREKYAS00018 29.12.2021 37.799 0,037 4,77 1.156.387KUYAS, TREKYAS00018 29.12.2021 22.201 0,022 4,78KUYAS, TREKYAS00018 29.12.2021 50.000 0,05 4,8KUYAS, TREKYAS00018 30.12.2021 50.000 0,05 4,65 1.266.387KUYAS, TREKYAS00018 30.12.2021 35.000 0,035 4,66KUYAS, TREKYAS00018 30.12.2021 25.000 0,025 4,66KUYAS, TREKYAS00018 30.12.2021 15.000 0,015 4,68KUYAS, TREKYAS00018 30.12.2021 20.000 0,02 4,74KUYAS, TREKYAS00018 30.12.2021 20.000 0,02 4,75KUYAS, TREKYAS00018 30.12.2021 30.000 0,03 4,72KUYAS, TREKYAS00018 30.12.2021 20.000 0,02 4,71KUYAS, TREKYAS00018 31.12.2021 1.141 0,001 4,83 1.481.387KUYAS, TREKYAS00018 31.12.2021 20.000 0,02 4,84KUYAS, TREKYAS00018 31.12.2021 14.730 0,015 4,85KUYAS, TREKYAS00018 31.12.2021 16.282 0,016 4,87KUYAS, TREKYAS00018 31.12.2021 465 0 4,88KUYAS, TREKYAS00018 31.12.2021 20.000 0,02 4,89KUYAS, TREKYAS00018 31.12.2021 10.000 0,01 4,89KUYAS, TREKYAS00018 31.12.2021 2.500 0,003 5,06KUYAS, TREKYAS00018 31.12.2021 20.000 0,02 5,07KUYAS, TREKYAS00018 31.12.2021 20.000 0,02 5,07KUYAS, TREKYAS00018 31.12.2021 20.000 0,02 5,08KUYAS, TREKYAS00018 31.12.2021 50.000 0,05 5,1KUYAS, TREKYAS00018 31.12.2021 20.000 0,02 5,08KUYAS, TREKYAS00018 31.12.2021 50.000 0,05 5,09KUYAS, TREKYAS00018 31.12.2021 20.000 0,02 5,09KUYAS, TREKYAS00018 31.12.2021 74.238 0,074 5,1KUYAS, TREKYAS00018 05.01.2022 42.950 0,043 5,05 1.840.743KUYAS, TREKYAS00018 05.01.2022 25.000 0,025 5,06KUYAS, TREKYAS00018 06.01.2022 50.000 0,05 5,11 1.908.693KUYAS, TREKYAS00018 06.01.2022 50.000 0,05 5,12KUYAS, TREKYAS00018 28.02.2022 1.000 0,001 5,89 2.008.693KUYAS, TREKYAS00018 28.02.2022 11.497 0,011 5,9KUYAS, TREKYAS00018 28.02.2022 19.277 0,019 5,91KUYAS, TREKYAS00018 28.02.2022 19.617 0,02 5,92KUYAS, TREKYAS00018 28.02.2022 9.380 0,009 5,93KUYAS, TREKYAS00018 28.02.2022 14.652 0,015 5,94KUYAS, TREKYAS00018 28.02.2022 23.100 0,023 5,95KUYAS, TREKYAS00018 28.02.2022 1.477 0,001 5,96KUYAS, TREKYAS00018 01.03.2022 12.583 0,013 5,7 2.108.693KUYAS, TREKYAS00018 01.03.2022 87.417 0,087 5,71KUYAS, TREKYAS00018 02.03.2022 3.085 0,003 5,69 2.208.693KUYAS, TREKYAS00018 02.03.2022 6.000 0,006 5,7KUYAS, TREKYAS00018 02.03.2022 15.000 0,015 5,75KUYAS, TREKYAS00018 02.03.2022 3.213 0,003 5,76KUYAS, TREKYAS00018 02.03.2022 72.196 0,072 5,77KUYAS, TREKYAS00018 02.03.2022 506 0,001 5,78KUYAS, TREKYAS00018 03.03.2022 67.422 0,067 5,54 2.308.693KUYAS, TREKYAS00018 03.03.2022 6.747 0,007 5,57KUYAS, TREKYAS00018 03.03.2022 4.450 0,004 5,58KUYAS, TREKYAS00018 03.03.2022 8.120 0,008 5,6KUYAS, TREKYAS00018 07.06.2022 22.382 0,022 6,97 2.395.432KUYAS, TREKYAS00018 07.06.2022 59.106 0,059 6,98KUYAS, TREKYAS00018 07.06.2022 81.375 0,081 6,99KUYAS, TREKYAS00018 07.06.2022 73.137 0,073 7KUYAS, TREKYAS00018 08.06.2022 25.000 0,025 6,77 2.631.432KUYAS, TREKYAS00018 08.06.2022 20.000 0,02 6,78KUYAS, TREKYAS00018 08.06.2022 25.000 0,025 6,76KUYAS, TREKYAS00018 08.06.2022 50.000 0,05 6,76KUYAS, TREKYAS00018 08.06.2022 100.000 0,1 6,76KUYAS, TREKYAS00018 08.06.2022 6.207 0,006 6,74KUYAS, TREKYAS00018 08.06.2022 4.358 0,004 6,75KUYAS, TREKYAS00018 08.06.2022 195.596 0,196 6,76KUYAS, TREKYAS00018 20.06.2022 36.490 0,036 6,7 3.057.593KUYAS, TREKYAS00018 24.06.2022 102.462 0,102 6,69 3.094.083KUYAS, TREKYAS00018 24.06.2022 19.000 0,019 6,7KUYAS, TREKYAS00018 28.06.2022 250.000 0,25 6,5 3.215.545KUYAS, TREKYAS00018 29.06.2022 200.000 0,2 6,6 3.465.545KUYAS, TREKYAS00018 15.12.2022 100.000 0,1 25,2 3.665.545KUYAS, TREKYAS00018 16.12.2022 100.000 0,1 24,3 3.765.545KUYAS, TREKYAS00018 16.12.2022 20.000 0,02 24,7KUYAS, TREKYAS00018 19.12.2022 100.000 0,1 23,1 3.885.545KUYAS, TREKYAS00018 30.12.2022 65.000 0,065 26,26 3.995.545KUYAS, TREKYAS00018 30.12.2022 4.000 0,004 26,32Geri Alım İşleminin Sona Ermesiİşleme Konu Pay Geri Alım Dönemi Başlangıç Tarihi Geri Alım Dönemi Bitiş Tarihi Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)KUYAS, TREKYAS00018 24.12.2021 31.12.2022 26,32 7,4 29.997.103,72 İç Kaynaklar 4.054.545 4,05Geri Alım Programı Sonlandı mı? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından gelişen piyasa ve pazar koşulları ile küresel ölçekte yaşanan ekonomik gelişmelerin faaliyet gösterdiğimiz sektöre etkileri ve Türkiye sermaye piyasalarına yansımalarının bir sonucu olarak KUYAŞ YATIRIM A.Ş' nin Borsa İstanbul'da oluşan değerinin, şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirilmiş olup, başta küçük paydaşlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın menfaatlerinin korunması ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıylaSermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016, 25.07.2016 ve 23.03.2020 tarihli duyurularına istinaden Şirket paylarının Borsa'dan geri alım işlemlerinin başlatılması için,24.12 .2021 tarih 2021/42 no ve 30.05.2022 tarih 2022/015 no lu kararlar ile şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere toplam azami fon tutarının 30.000.000 TL olarak belirlenmiş geri alım işlemlerinin yürütülmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir.Geri alım programının amacına ulaşması nedeniyle, 30.12.2022 tarih ve 36 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yürütülen geri alım programı sonlandırılmış olup, önümüzdeki dönemde hissedarlarımızın menfaatlerinin korunmasını teminen geri alım programı başlatılması yeniden değerlendirilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091513BIST