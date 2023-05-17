***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık KUYAŞ YATIRIM A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık KUYAŞ YATIRIM A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.02.2023Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 50.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarKUYAS, TREKYAS00018 16.02.2023 25.000 0,025 24,52KUYAS, TREKYAS00018 16.02.2023 25.000 0,025 24,94KUYAS, TREKYAS00018 16.02.2023 25.000 0,025 25KUYAS, TREKYAS00018 16.02.2023 25.000 0,025 24,5KUYAS, TREKYAS00018 20.02.2023 50.000 0,05 26,04 100.000KUYAS, TREKYAS00018 20.02.2023 50.000 0,05 26,08KUYAS, TREKYAS00018 20.02.2023 50.000 0,05 26,1KUYAS, TREKYAS00018 21.02.2023 20.000 0,02 25,64 250.000KUYAS, TREKYAS00018 21.02.2023 25.000 0,025 25,66KUYAS, TREKYAS00018 27.02.2023 50.000 0,05 26,14 295.000KUYAS, TREKYAS00018 01.03.2023 50.000 0,05 26,04 345.000KUYAS, TREKYAS00018 01.03.2023 50.000 0,05 26,06KUYAS, TREKYAS00018 24.03.2023 50.000 0,05 23,4 445.000KUYAS, TREKYAS00018 08.05.2023 100.000 0,1 29,26 495.000KUYAS, TREKYAS00018 09.05.2023 100.000 0,1 30,24 595.000KUYAS, TREKYAS00018 10.05.2023 100.000 0,1 30,88 695.000KUYAS, TREKYAS00018 17.05.2023 50.000 0,05 30,72 795.000Ek Açıklamalar07.02.2023 Tarihli yönetim kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programlarına istinaden yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.17.05.2023 tarihinde 30,72 ortalama fiyattan 50.000 adet pay geri alınmış ve şirketimizin sahip olduğu KUYAŞ payları 4.899.545 adete ulaşmıştır ( şirket sermayesine oranı %4,90 )http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152105BIST