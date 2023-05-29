***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu









***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePazar Geçiş BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi29/05/2023Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya PlatformAna PazarGeçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya PlatformYıldız PazarBaşvuru Tarihi09/06/2023Başvuru SonucuAçıklamalarŞirketimizin 29.05.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı gereğinceBorsa İstanbul A.Ş. (BİST) Ana Pazar'da "KUYAS" koduyla işlem gören paylarımızın, Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) Yıldız Pazar'a geçişi için uygun koşulların oluştuğu tespit edilmiştir. Buna istinaden Üst Pazar'a çıkmak için gerekli başvuru işlemlerinin başlatılmasına Yönetim Kurulu tarafından 29.05.2023 tarihinde karar verilmiştir.Saygılarımızla Kamuoyuna Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154537BIST