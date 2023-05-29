***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu
29.05.2023 22:34
***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pazar Geçiş Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/05/2023
Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya Platform
Ana Pazar
Geçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya Platform
Yıldız Pazar
Başvuru Tarihi
09/06/2023
Başvuru Sonucu
-
Açıklamalar
Şirketimizin 29.05.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı gereğince
Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) Ana Pazar'da "KUYAS" koduyla işlem gören paylarımızın, Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) Yıldız Pazar'a geçişi için uygun koşulların oluştuğu tespit edilmiştir. Buna istinaden Üst Pazar'a çıkmak için gerekli başvuru işlemlerinin başlatılmasına Yönetim Kurulu tarafından 29.05.2023 tarihinde karar verilmiştir.
Saygılarımızla Kamuoyuna Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154537
BIST
18:054.769
En Düşük
|Değişim
|: 4,10%
|| 187,89
|Açılış
|: 4.696
|
|Önceki Kapanış
|: 4.581
|
4.622
En Yüksek
4.800
18:0520,1549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0623
|Açılış
|: 20,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2500
|
20,1640
En Düşük
19,8420
18:0521,6988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1256
|Açılış
|: 22,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
21,8416
En Düşük
21,4431
18:051.257,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,39
|Açılış
|: 1.257,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.256,70
|
1.259,54
En Düşük
1.239,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GRNYO
|4,18
|14.329.417
|% 10,00
|
|TMSN
|56,10
|59.700.859
|% 10,00
|
|KONYA
|2.865,50
|111.186.368
|% 10,00
|
|YYAPI
|2,31
|26.373.203
|% 10,00
|
|RYSAS
|39,60
|59.240.906
|% 10,00
|
|SAMAT
|17,11
|143.558.516
|% -9,99
|
|MARKA
|17,15
|2.733.864
|% -9,97
|
|SNKRN
|22,32
|769.009
|% -2,87
|
|AEFES
|57,45
|481.343.911
|% -2,71
|
|RALYH
|60,20
|61.620.474
|% -2,27
|
|THYAO
|146,00
|9.131.804.304
|% 2,60
|
|EREGL
|33,54
|3.527.003.701
|% 4,94
|
|ISCTR
|10,65
|3.236.559.889
|% 1,04
|
|EKGYO
|7,26
|3.007.389.571
|% 3,12
|
|ASELS
|48,10
|2.742.360.764
|% 9,97
|
|EKGYO
|7,26
|3.007.389.571
|% 3,12
|
|ISCTR
|10,65
|3.236.559.889
|% 1,04
|
|YKBNK
|9,34
|1.604.662.916
|% 1,97
|
|AKBNK
|14,89
|2.469.409.265
|% 2,62
|
|KRDMD
|17,84
|2.417.063.182
|% 7,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,1473
|20,1549
|% 0,31
|
|Euro
|21,5980
|21,6988
|% 0,58
|
|Sterlin
|24,7802
|24,9045
|% -0,00
|
|Frank
|22,1642
|22,2978
|% 0,04
|
|Riyal
|5,3509
|5,3778
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|1,17
|
|Altın Gr.
|1.257
|1.258
|1,03
|
|Cumhuriyet
|8.960
|9.095
|-222,00
|
|Tam
|8.909
|9.154
|-219,78
|
|Yarım
|4.373
|4.557
|6,00
|
|Çeyrek
|2.193
|2.278
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,16
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,98
|15,00
|-0,01
|
|B. Petrol
|77,11
|77,11
|0,13
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AKSEN
Yüzde 7.47 oranında artışla 31.08 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 330, 063 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 4, 755 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 8 üstünde . İşlem hacmi 66, 275.00 milyon TL de
-
17:57IHYAY
Yüzde 7.06 oranında artışla 0.91 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 225, 022 adet işlem
-
17:55ETYAT
Yüzde 9.95 oranında artışla 4.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 112, 794 adet işlem
-
17:54KLRHO
Yüzde 9.97 oranında artışla 33.52 lira fiyatla işlem gören hissede 496, 373 adet işlem