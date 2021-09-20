Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.09.2021 18:22



***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NAZIM ÖZDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi 05.08.2021 İcrada Görevli - - 0 0 Bağımsız Üye Değil Hayır -
EVREN SARIÇİCEK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İnşaat Mühendisi 05.08.2021 İcrada Görevli - - 0 0 Bağımsız Üye Değil Hayır
DENİZ UÇANKALE Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 05.08.2021 İcrada Görevli Değil - - 0 0 Bağımsız Üye Değil Hayır
BÜNYAMİN SAMET ÖZŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 05.08.2021 İcrada Görevli Değil - - 0 0 Bağımsız Üye Değil Hayır -
EKREM KORKMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 05.08.2021 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 0 Bağımsız Üye Değil Hayır -
FERUDUN ÇAVUŞER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 13.09.2021 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 0 Bağımsız Üye - Hayır -
ALPEREN ODABAŞI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 13.09.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - 0 0 Bağımsız Üye - Hayır -

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
EVREN SARIÇİCEK Genel Müdür-Ceo İnşaat Mühendisi -
YAVUZ SELİM TETİK Sözleşme ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yönetici - -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964599


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.392
Değişim :  -1,94% |  -27,52
Açılış :  1.408  
Önceki Kapanış :  1.419  
En Yüksek
1.408 En Düşük
1.386
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BALAT 9,46 2.101.609 % 10,00  
OYLUM 8,15 25.292.039 % 9,99  
EDIP 3,76 61.073.276 % 9,94  
HUBVC 11,61 73.658.243 % 9,94  
GARFA 11,30 8.485.183 % 9,92  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,6533 8,6557 % 0,10  
Euro 10,1652 10,1726 % 0,32  
Sterlin 11,8152 11,8745 % -0,20  
Frank 9,3060 9,3621 % 0,74  
Riyal 2,3036 2,3151 % 0,20  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.764 1.764 8,99  
Altın Gr. 493 493 4,56  
Cumhuriyet 3.246 3.296 19,00  
Tam 3.232 3.314 21,45  
Yarım 1.562 1.603 10,38  
Çeyrek 784 801 5,18  
Gümüş.Ons 22,37 22,40 -0,02  
Gümüş Gr. 6,26 6,27 0,03  
B. Petrol 74,53 74,53 -0,81  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru