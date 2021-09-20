***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviNAZIM ÖZDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi 05.08.2021 İcrada Görevli - - 0 0 Bağımsız Üye Değil Hayır -EVREN SARIÇİCEK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İnşaat Mühendisi 05.08.2021 İcrada Görevli - - 0 0 Bağımsız Üye Değil HayırDENİZ UÇANKALE Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 05.08.2021 İcrada Görevli Değil - - 0 0 Bağımsız Üye Değil HayırBÜNYAMİN SAMET ÖZŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 05.08.2021 İcrada Görevli Değil - - 0 0 Bağımsız Üye Değil Hayır -EKREM KORKMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 05.08.2021 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 0 Bağımsız Üye Değil Hayır -FERUDUN ÇAVUŞER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 13.09.2021 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 0 Bağımsız Üye - Hayır -ALPEREN ODABAŞI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 13.09.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - 0 0 Bağımsız Üye - Hayır -Yönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerEVREN SARIÇİCEK Genel Müdür-Ceo İnşaat Mühendisi -YAVUZ SELİM TETİK Sözleşme ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yönetici - -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964599BIST