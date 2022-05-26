***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviNAZIM ÖZDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi 07.05.2022 İcrada Görevli - - 0 0 Bağımsız Üye Değil -EVREN SARIÇİCEK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İnşaat Mühendisi 07.05.2022 İcrada Görevli - - 0 0 Bağımsız Üye Değil HayırBÜNYAMİN SAMET ÖZŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 07.05.2022 İcrada Görevli Değil - - 0 0 Bağımsız Üye Değil Hayır -FERUDUN ÇAVUŞER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 07.05.2022 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 0 Bağımsız Üye - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi(Başkan), Riskin Erken Saptama Komitesi(Başkan), Denetim Komitesi(Üye)ALPEREN ODABAŞI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 07.05.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - Evet 0 0 Bağımsız Üye - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi(Üye), Riskin Erken Saptama Komitesi(Üye), Denetim Komitesi(Başkan)BEDRULLAH EROL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 07.05.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032831BIST