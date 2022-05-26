***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.05.2022 22:23
***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NAZIM ÖZDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi 07.05.2022 İcrada Görevli - - 0 0 Bağımsız Üye Değil -
EVREN SARIÇİCEK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İnşaat Mühendisi 07.05.2022 İcrada Görevli - - 0 0 Bağımsız Üye Değil Hayır
BÜNYAMİN SAMET ÖZŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 07.05.2022 İcrada Görevli Değil - - 0 0 Bağımsız Üye Değil Hayır -
FERUDUN ÇAVUŞER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 07.05.2022 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 0 Bağımsız Üye - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi(Başkan), Riskin Erken Saptama Komitesi(Başkan), Denetim Komitesi(Üye)
ALPEREN ODABAŞI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 07.05.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - Evet 0 0 Bağımsız Üye - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi(Üye), Riskin Erken Saptama Komitesi(Üye), Denetim Komitesi(Başkan)
BEDRULLAH EROL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 07.05.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032831
BIST
18:052.451
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 32,74
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.456
En Düşük
2.421
18:0516,3510
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0136
|Açılış
|: 16,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,4688
En Düşük
16,2440
18:0517,5977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1282
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4300
|
17,6499
En Düşük
17,4329
18:05973,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,93
|Açılış
|: 973,84
|
|Önceki Kapanış
|: 974,77
|
977,51
En Düşük
965,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|26,18
|129.547.652
|% 10,00
|
|MPARK
|33,24
|32.144.937
|% 9,99
|
|KARSN
|6,40
|1.886.624.341
|% 9,97
|
|UFUK
|38,62
|1.020.034
|% 9,97
|
|RODRG
|16,00
|3.856.679
|% 9,97
|
|KZBGY
|75,15
|48.808.458
|% -9,95
|
|NUGYO
|5,00
|231.934.852
|% -9,91
|
|MEPET
|3,67
|42.862.963
|% -9,83
|
|MMCAS
|2,49
|145.287
|% -6,39
|
|HUNER
|2,57
|76.133.734
|% -5,51
|
|THYAO
|44,46
|6.082.092.082
|% 4,22
|
|SISE
|20,90
|2.716.423.873
|% -0,67
|
|KARSN
|6,40
|1.886.624.341
|% 9,97
|
|ARCLK
|81,25
|1.782.989.326
|% 9,21
|
|KOZAL
|193,70
|1.710.241.092
|% 3,42
|
|KARSN
|6,40
|1.886.624.341
|% 9,97
|
|SKBNK
|1,33
|338.521.833
|% 5,56
|
|YKBNK
|4,55
|866.397.101
|% 0,66
|
|HALKB
|5,53
|1.001.444.369
|% -2,30
|
|DOHOL
|3,76
|660.098.052
|% 3,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3407
|16,3489
|% -0,10
|
|Euro
|17,5309
|17,6202
|% 0,86
|
|Sterlin
|20,5604
|20,6635
|% 0,22
|
|Frank
|16,9895
|17,0919
|% 0,32
|
|Riyal
|4,3482
|4,3700
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.852
|-1,90
|
|Altın Gr.
|974
|974
|-0,91
|
|Cumhuriyet
|6.460
|6.559
|-10,00
|
|Tam
|6.432
|6.594
|-10,70
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|-5,18
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|-2,59
|
|Gümüş.Ons
|22,00
|22,05
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,58
|0,00
|
|B. Petrol
|114
|114
|3,33
|