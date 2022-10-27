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***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

27.10.2022 21:51
***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/10/2022
Karar Sayısı
025
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL  
RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ 
GEREĞİNCE  
  
SORUMLULUK BEYANI  
 
a) 2022 Ocak - Eylül dönemine ilişkin Finansal Tabloların ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun  tarafımızca incelendiğini,  
b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tabloların ve  Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,   
c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilişkin 
olduğu dönem itibariyle yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış Finansal Tabloların, işletmenin aktifleri, finansal durum ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olduğu önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,   
 
Beyan ederiz   
   
  Nazım Özdemir             Evren Sarıçiçek   
     Yönetim Kurulu Başkanı             Yönetim Kurulu Başkan Yard   




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074904


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Yarım 3.213 3.265 -29,00  
Çeyrek 1.611 1.632 -15,00  
Gümüş.Ons 19,23 19,27 -0,36  
Gümüş Gr. 11,48 11,50 -0,23  
B. Petrol 93,88 93,88 -1,16  
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