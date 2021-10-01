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***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

01.10.2021 13:20



***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 14.09.2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında kurumsal faaliyetlerin hızlı ve sorunsuz şekilde yapılabilmesi için komitelerin aşağıdaki şekilde oluşturulmasına karar verilmiştir. 
KOMİTELER:
Kurumsal Yönetim Komitesi (Aday Gösterme ve Ücret Komitesi dahil)
Başkan                Ferudun Çavuşer                 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
Üye                     Alperen Odabaşı                  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
Üye                     Mustafa Özyeşil                   Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Başkan                Ferudun Çavuşer                  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
Üye                     Alperen Odabaşı                   Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
Denetim Komitesi 
Başkan                Alperen Odabaşı                   Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
Üye                     Ferudun Çavuşer                   Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
Kamuoyunun bilgilerine sunarız 
Saygılarımızla
Kuyaş Yatırım Anonim Şirketi 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966047


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