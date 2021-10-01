***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
01.10.2021 13:20
***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 14.09.2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında kurumsal faaliyetlerin hızlı ve sorunsuz şekilde yapılabilmesi için komitelerin aşağıdaki şekilde oluşturulmasına karar verilmiştir.
KOMİTELER:
Kurumsal Yönetim Komitesi (Aday Gösterme ve Ücret Komitesi dahil)
Başkan Ferudun Çavuşer Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye Alperen Odabaşı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye Mustafa Özyeşil Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Başkan Ferudun Çavuşer Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye Alperen Odabaşı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi
Başkan Alperen Odabaşı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye Ferudun Çavuşer Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kamuoyunun bilgilerine sunarız
Saygılarımızla
Kuyaş Yatırım Anonim Şirketi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966047
BIST
13:131.399
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler13:13
|GARFA
|12,87
|4.498.811
|% 10,00
|
|KARYE
|17,50
|128.030.942
|% 9,99
|
|UZERB
|31,88
|763.080
|% 9,93
|
|AGYO
|2,81
|15.579.505
|% 9,77
|
|ALMAD
|1,95
|1.449.704
|% 9,55
|
|BIOEN
|29,82
|201.068.889
|% -9,96
|
|RALYH
|5,29
|156.060
|% -9,88
|
|EUYO
|3,49
|1.957.732
|% -6,43
|
|YEOTK
|72,55
|35.864.471
|% -5,90
|
|ISBIR
|58,10
|600.660
|% -5,37
|
|GARAN
|9,23
|604.535.906
|% -0,11
|
|SISE
|8,25
|561.702.804
|% 0,73
|
|MAREN
|8,79
|435.198.850
|% 5,78
|
|THYAO
|13,88
|412.091.789
|% -0,50
|
|YKBNK
|2,37
|294.212.452
|% -1,66
|
|KIMMR
|3,44
|249.704.852
|% 7,17
|
|MAREN
|8,79
|435.198.850
|% 5,78
|
|ODAS
|1,39
|68.960.010
|% 1,46
|
|ADESE
|1,21
|18.173.052
|% -2,42
|
|TTKOM
|7,39
|105.479.958
|% 1,07
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,8707
|8,8728
|% -0,17
|
|Euro
|10,2787
|10,2847
|% -0,22
|
|Sterlin
|11,9378
|11,9977
|% 0,06
|
|Frank
|9,4692
|9,5262
|% -0,27
|
|Riyal
|2,3589
|2,3708
|% -0,07
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|13:13
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.754
|1.755
|-2,50
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|Altın Gr.
|500
|501
|-1,19
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.359
|8,00
|
|Tam
|3.292
|3.375
|7,35
|
|Yarım
|1.591
|1.633
|3,56
|
|Çeyrek
|798
|816
|1,78
|
|Gümüş.Ons
|22,21
|22,25
|0,05
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|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,00
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|B. Petrol
|77,93
|77,93
|-0,38
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