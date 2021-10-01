***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 14.09.2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında kurumsal faaliyetlerin hızlı ve sorunsuz şekilde yapılabilmesi için komitelerin aşağıdaki şekilde oluşturulmasına karar verilmiştir.KOMİTELER:Kurumsal Yönetim Komitesi (Aday Gösterme ve Ücret Komitesi dahil)Başkan Ferudun Çavuşer Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiÜye Alperen Odabaşı Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiÜye Mustafa Özyeşil Yatırımcı İlişkileri YöneticisiRiskin Erken Saptanması KomitesiBaşkan Ferudun Çavuşer Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiÜye Alperen Odabaşı Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiDenetim KomitesiBaşkan Alperen Odabaşı Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiÜye Ferudun Çavuşer Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiKamuoyunun bilgilerine sunarızSaygılarımızlaKuyaş Yatırım Anonim Şirketihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966047BIST