***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Değerleme Raporu









***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.01.2021Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşTSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiİstanbul İli Bahçelievler İlçesi Arsanın Yıl Sonu Değerleme RaporuRapor Tarihi30.12.2020AçıklamalarŞirketimizce TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan şirket aktifimizde kayıtlı bulunan, İstanbul Bahçelievler İlçesi Yenibosna Mahallesi 1542 ada 42 no.lu parseldeki 1 adet arsaya ilişkin 2020 yıl sonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.Kamuoyuna sunarız.Saygılarımlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896739BIST