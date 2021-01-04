***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Değerleme Raporu
04.01.2021 17:01
***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.01.2021
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul İli Bahçelievler İlçesi Arsanın Yıl Sonu Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
30.12.2020
Açıklamalar
Şirketimizce TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan şirket aktifimizde kayıtlı bulunan, İstanbul Bahçelievler İlçesi Yenibosna Mahallesi 1542 ada 42 no.lu parseldeki 1 adet arsaya ilişkin 2020 yıl sonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna sunarız.
Saygılarımla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896739
BIST
18:051.495
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 18,71
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
18:057,4308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
18:059,0987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0240
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
18:05463,04
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 10,06
|Açılış
|: 462,98
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
463,98
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NIBAS
|57,20
|27.646.817
|% 10,00
|
|SEKFK
|7,04
|33.294.375
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|460.035
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,48
|6.213.008
|% 10,00
|
|VKING
|8,10
|19.760.307
|% -10,00
|
|GUBRF
|77,45
|1.857.135.705
|% -9,99
|
|INTEM
|35,92
|3.916.033
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.952.620
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|946.830
|% -9,83
|
|EKGYO
|2,35
|2.269.044.899
|% 9,81
|
|GUBRF
|77,45
|1.857.135.705
|% -9,99
|
|KOZAL
|106,30
|1.422.086.463
|% 9,93
|
|GARAN
|10,32
|1.416.505.728
|% -0,48
|
|SISE
|7,38
|1.199.029.318
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,35
|2.269.044.899
|% 9,81
|
|SKBNK
|1,55
|775.685.137
|% 2,65
|
|YKBNK
|3,07
|909.707.721
|% -0,32
|
|ZOREN
|2,93
|694.729.600
|% 5,78
|
|TSKB
|1,80
|431.915.023
|% 1,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4208
|7,4308
|% 0,01
|
|Euro
|9,0880
|9,0987
|% 0,26
|
|Sterlin
|10,0252
|10,0755
|% -1,01
|
|Frank
|8,3820
|8,4325
|% 0,30
|
|Riyal
|1,9710
|1,9809
|% -0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|46,32
|
|Altın Gr.
|462
|462
|9,14
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.029
|3.106
|39,48
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|19,09
|
|Çeyrek
|734
|751
|9,55
|
|Gümüş.Ons
|27,19
|27,22
|0,87
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,48
|0,19
|
|B. Petrol
|51,23
|51,23
|-0,57
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 83 artarak (% 1.27 ) 1, 345
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KOZAL, DZGYO, CMENT, SEKFK, ISKUR, ATSYH, SNKRN, OTKAR, CASA, JANTS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRMEN, ADEL, INTEM, VKING
-
17:59
AFYON, SODSN, UMPAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
ADEL, ARZUM, OSMEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında