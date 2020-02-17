***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar14.02.2020 tarihli açıklamamız çerçevesinde Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin tadiline ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'na izin başvurusu yapılmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819713BIST