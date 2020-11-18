***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Esas Sözleşme
18.11.2020 15:53
***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Sermaye ve adres bilgileri ile güncellenmiş olan esas sözleşmemiz ekte bulunmaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 16/11/2020 16/11/2020 10203
3 18/11/2020 18/11/2020 10205
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889071
BIST
18:051.295
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 35,00
|Açılış
|: 1.264
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260
|
1.295
En Düşük
1.264
18:057,6920
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0075
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7897
En Düşük
7,6680
18:059,1338
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0040
|Açılış
|: 9,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2150
|
9,2485
En Düşük
9,1008
18:05463,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,57
|Açılış
|: 463,18
|
|Önceki Kapanış
|: 465,76
|
468,96
En Düşük
462,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YYAPI
|1,32
|142.202.534
|% 10,00
|
|BERA
|11,44
|66.114.743
|% 10,00
|
|CASA
|55,00
|1.064.910
|% 10,00
|
|LINK
|47,32
|5.748.444
|% 10,00
|
|KENT
|389,90
|9.678.617
|% 9,99
|
|UZERB
|27,94
|270.627
|% -9,99
|
|TKURU
|314,00
|329.386
|% -9,98
|
|BMELK
|20,56
|2.219.160
|% -9,98
|
|MARTI
|2,99
|63.738.183
|% -9,94
|
|VAKKO
|6,46
|416.803.512
|% -9,90
|
|GARAN
|8,85
|7.697.717.228
|% 5,11
|
|YKBNK
|2,93
|3.405.349.804
|% 9,74
|
|KRDMD
|4,59
|2.651.456.272
|% 9,81
|
|AKBNK
|6,27
|1.777.696.618
|% 4,67
|
|THYAO
|11,70
|1.486.614.433
|% 2,01
|
|YKBNK
|2,93
|3.405.349.804
|% 9,74
|
|GARAN
|8,85
|7.697.717.228
|% 5,11
|
|KRDMD
|4,59
|2.651.456.272
|% 9,81
|
|EKGYO
|1,99
|1.081.003.388
|% 4,19
|
|SKBNK
|1,52
|565.326.711
|% 4,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6852
|7,6918
|% -0,10
|
|Euro
|9,1233
|9,1299
|% -0,09
|
|Sterlin
|10,1863
|10,2374
|% 0,13
|
|Frank
|8,4154
|8,4660
|% -0,04
|
|Riyal
|2,0440
|2,0543
|% -0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|-7,99
|
|Altın Gr.
|463
|464
|-2,19
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|-30,00
|
|Tam
|3.086
|3.166
|-26,06
|
|Yarım
|1.491
|1.531
|-12,60
|
|Çeyrek
|748
|766
|-6,31
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,33
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|-0,03
|
|B. Petrol
|44,65
|44,65
|0,90
|
Seans Raporu
18:05
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17:59HUBVC
Yüzde 7.57 oranında artışla 17.76 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 844, 795 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 04 artarak (% 2.73 ) 1, 168
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YESIL, ISBIR, KRDMD, YYAPI, LINK, DOAS, BERA, CASA, YGYO, KAPLM
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TKURU, MARTI, UZERB
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17:56
BALAT, CELHA, KRDMD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında