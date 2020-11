***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.07.2015Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi25/11/2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıKuyaş Büyükartı Akalın Adi İş OrtaklığıEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuAkalın Apartmanı Kalamış İstanbul projesiEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi50.000-TLEdinim YöntemiDevralma (Takeover)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih27.11.2020Edinme KoşullarıDiğer (Other)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı7.500-TLBeher Payın Alış Fiyatı1-TLToplam Tutar7.500 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%15Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıBüyük Artı İnşaat Mimarlık Dekarasyon Mobilya San. Tic. A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYokturVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi25/11/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiNominal DeğerDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniNominal değerden işlem yapıldığı için düzenlenmemiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, Şirket merkezinde toplanarakKuyaş Büyükartı Akalın Adi İş Ortaklığı 29.07.2015 tarihinde yapılan KAP açıklamasında belirtilen Akalın Apartmanı Kalamış İstanbul projesi için, 29.07.2015 tarihinde Adi Ortaklık Sözleşmesi imzalamıştır. Söz konusu inşaat projesi toplam 5432 m2 inşaat alanında gerçekleştirilmiş olup, 2 adet satışa hazır daire kalmıştır. Söz konusu adi ortaklık IFRS göre düzenlenen bilançolarımızda, Grup olarak tanımlanan Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. (Şirket) ve Şirket'imizin %100 iştiraki olan Kuyumcukent Gayrimenkul Yönetim A.Ş. konsolide finansal tablolarına Özkaynak Yöntemine göre dahil edilmiştir.Büyük Artı Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin (Eski unvan: Büyük Artı İnşaat Mimarlık Dekorasyon Mobilya San. Tic. A.Ş.) ve ana ortaklarının içerisinde bulunduğu mali güçlükler iş ortaklılarımızın ticari faaliyetlerini zorlaştırmakta, gerek kamu gerekse özel sektör borçları sebebiyle yapılan yasal takiplerin olması ve ortaklık mallarına icra takipleri başlatılması, satılabilir dairelerimizin satış kabiliyetlerini imkansız hale getirmektedir. Bu sebeple iş ortağımızdan Kuyaş Büyükartı Akalın Adi İş Ortaklığı'nda bulunan %15 nominal bedel üzerinden ve %10 bedelsiz paylarını aynen bedelsiz olarak devretmesi talep edilmiş, bu yönde anlaşma sağlanmıştır.Söz konusu paylar, Kuyaş Büyükartı Akalın Adi İş Ortaklığı için Büyük Artı Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin hak ve hissedarı olduğu 7.500,00-TL'lık %15'lik hak ve hissenin %14'üne tekabül eden 7.000,00-TL'lık kısmını Şirket'imize, %1'ine tekabül eden 500,00-TL'lik kısmını %100 iştirakimiz olan Kuyumcukent Gayrimenkul Yönetim Anonim Şirketi'ne ve %10 bedelsiz hissesini ise yine bedelsiz olarak Şirket'imize şeklinde dağılacaktır.Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3) kapsamında değerlendirme yapılmış Önemlilik ölçütü MADDE 6 – (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirlenen önemli nitelikteki işlemler için önemlilik ölçütü olan %50'den fazla olması durumu, yönetim kurulu karar tarihi itibarıyla incelenmiş ve söz konusu madde kapsamına girmediği,Ayrıca işlemin, "Önemli nitelikteki işlemler Madde 5 – e) İlişkili taraflarından önemli ölçüde mal varlığı edinmesi veya kiralaması" kapsamında olmadığı, karşı tarafın "İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra N 17, Madde 9" kapsamındaki belirtilen kriterler ile değerlendirilmiştir.Söz konusu tespit ve değerlemelerin sonucunda finansal duran varlıkların devir alınmasına ve bu devirler sebebi ile yapılması gereken tüm işlemlerin (tapu, kamuyu aydınlatma vs.) tamamlanmasına, katılanların oybirliği ile karar vermiştir.Kamuoyuna Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890367BIST