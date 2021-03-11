***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor









***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler54.437.596 502.311 41.688.389 -166.147 1.370.632 -11.390.990 463.352 86.905.143 317.855 87.222.998Transferler23 463.352 -463.352Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-16.199.701 16.199.701Dönem Karı (Zararı)23 44.064.059 -4.871 9.877.822 53.937.010 53.937.010Sermaye Arttırımı23 45.562.404 392.543 45.954.947 45.954.947Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 894.854 86.907.157 -164.089 al Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI26.203.919 -14.999.241Dönem Karı (Zararı)23 9.877.822 -16.199.701Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-11.772.578 10.884.475Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 75.559 455.037Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-4.070.616 11.338.591Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -2.676.962 10.312.807Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-213.286 740.813Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-1.180.368 284.971Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-57.782 1.414.945Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 57.066 -655.769Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 -114.848 5.003.336Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler21 0 -2.932.622Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.847.297 1.967.125Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -21.164 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 -1.268.141 0Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 425.547 -464.508Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 -1.983.539 2.431.633Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler31 -4.893.606 -3.973.368Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler21.164 -317.855İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler28.117.962 -9.681.613Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 0 798.281Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10.332.994 2.879.667İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 10.332.994 2.879.667Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler23.201.355 -19.880.396İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)33 10.576.591 -4.818.657İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 12.624.764 -15.061.739Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 2.695.342 6.837.873Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 1.093.525 35.479.801Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.921.259 -2.649.484İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)33 0 -155.273İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -4.921.259 -2.494.211Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 -292.156 112.115Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-1.923.665 -27.279.429Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)10 -1.923.665 -27.279.429Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.968.395 -4.515.091İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)33 0 -6.720.000İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -2.968.395 2.204.909Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 -465.124 -89.039İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.365.345 -1.375.911Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12 366.912 -207.952Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)12 998.433 -1.167.959Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları26.223.206 -14.996.839Vergi İadeleri (Ödemeleri)31 -19.287 -2.402YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-25.487.185 -975.524Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.451.521 50.980Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 7.451.521 50.980Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-287.811 -813.036Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -273.035 -759.065Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -14.776 -53.971Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-32.650.895 -213.468FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI23.818.532 9.079.079Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri45.954.947 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri45.954.947 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 26.207.589Kredilerden Nakit Girişleri19 0 26.207.589Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-16.426.962 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları19 -16.426.962 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları17 -241.774 0Ödenen Faiz-5.467.679 -17.128.510YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.535.266 -6.895.686NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.535.266 -6.895.686DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 3.526.496 10.422.182DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 28.061.762 3.526.496Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 28.061.762 3.526.496Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar6 0 0Ticari Alacaklar3.377.598 7.986.955İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 3.377.598 7.986.955Diğer Alacaklar283.693 22.061.873İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar33 0 9.437.417İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 283.693 12.624.456Stoklar9 8.650.644 21.953.101Peşin Ödenmiş Giderler1.147.157 1.731.951İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 1.147.157 1.731.951Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar31 40.793 21.506Diğer Dönen Varlıklar1.380.032 1.746.944İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 1.380.032 1.746.944ARA TOPLAM42.941.679 59.028.826TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR42.941.679 59.028.826DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar95.709 95.709Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar95.709 95.709Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar6 95.709 95.709Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar1.003.279 3.452.199İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.003.279 3.452.199Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar73.941 45.564İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 73.941 45.564Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar9 105.636.304 94.815.903Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar14 20.900.000 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller15 15.627.367 0Maddi Duran Varlıklar87.340.100 53.287.452Arazi ve Arsalar16 86.970.000 46.362.682Binalar16 0 6.650.000Taşıtlar16 9.930 32.996Mobilya ve Demirbaşlar16 360.170 241.774Özel Maliyetler16 0 0Kullanım Hakkı Varlıkları17 1.298.454 36.193Maddi Olmayan Duran Varlıklar110.361 146.074Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 110.361 146.074Peşin Ödenmiş Giderler242.048 804.016İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 242.048 804.016Ertelenmiş Vergi Varlığı31 4.226.958 0Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR236.554.521 152.683.110TOPLAM VARLIKLAR279.496.200 211.711.936KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar55.277 26.251İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar55.277 26.251Banka Kredileri19 20.303 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar19 34.974 26.251Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11.147.074 20.884.773İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11.147.074 20.884.773Banka Kredileri19 11.147.074 20.884.773İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar384.915 4.978.049İlişkili Taraflara Ticari Borçlar33 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 384.915 4.978.049Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 87.132 379.288Diğer Borçlar168.624 2.795.932İlişkili Taraflara Diğer Borçlar33 58.298 58.298İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 110.326 2.737.634Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler1.703.814 2.073.243Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri10 1.703.814 2.073.243Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)109.536 576.458İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 109.536 576.458Kısa Vadeli Karşılıklar4.931.948 5.022.415Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 43.460 19.079Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21 4.888.488 5.003.336Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.149.007 3.150.574İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 4.149.007 3.150.574ARA TOPLAM22.737.327 39.886.983TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER22.737.327 39.886.983UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar79.902.078 92.335.700İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar79.902.078 92.335.700Banka Kredileri19 78.879.311 92.324.697Kiralama İşlemlerinden Borçlar19 1.022.767 11.003Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar11.157 352.244İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 11.157 352.244Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler4.997.780 6.552.016Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri10 4.997.780 6.552.016Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar88.821 51.265Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 88.821 51.265Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü31 0 666.648Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler12 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER84.999.836 99.957.873TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER107.737.163 139.844.856ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar171.759.037 71.867.080Ödenmiş Sermaye23 100.000.000 54.437.596Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları23 894.854 502.311Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)86.743.068 42.683.880Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)86.743.068 42.683.880Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)23 86.907.157 42.843.098Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 -164.089 -159.218Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.370.632 1.370.632Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı23 1.370.632 1.370.632Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23 -27.127.339 -10.927.638Net Dönem Karı veya Zararı23 9.877.822 -16.199.701Kontrol Gücü Olmayan Paylar23 0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR171.759.037 71.867.080TOPLAM KAYNAKLAR279.496.200 211.711.936Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25 6.667.784 17.248.408Satışların Maliyeti25 -2.961.758 -12.304.645TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.706.026 4.943.763BRÜT KAR (ZARAR)3.706.026 4.943.763Genel Yönetim Giderleri26 -8.478.138 -12.206.902Pazarlama Giderleri26 -159.932 -1.573.361Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler28 5.265.462 25.387.750Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -3.176.605 -28.398.506ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.843.187 -11.847.256Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29 19.992.846 6.637.323Yatırım Faaliyetlerinden Giderler29 0 -676.667TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri28 -831.409 2.064.780FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)16.318.250 -3.821.820Finansman Gelirleri30 1.311.216 168.696Finansman Giderleri30 -5.467.679 -17.129.571SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.161.787 -20.782.695Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.283.965 4.582.994Dönem Vergi (Gideri) Geliri31 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 -2.283.965 4.582.994SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)9.877.822 -16.199.701DÖNEM KARI (ZARARI)9.877.822 -16.199.701Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar23 0 0Ana Ortaklık Payları23 9.877.822 -16.199.701Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar44.059.188 1.141.633Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)44.059.188 1.141.633TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)53.937.010 -15.058.068Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar23 0 0Ana Ortaklık Payları23 53.937.010 -15.058.068http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917618BIST