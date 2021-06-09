***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor









***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler54.437.596 502.311 42.843.098 -159.218 -159.218 1.370.632 -10.927.638 -16.199.701 71.867.080 0 71.867.080Transferler-16.199.701 16.199.701 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)44.064.059 -4.871 9.877.822 53.937.010 0 53.937.010Dönem Karı (Zararı)23 9.877.822Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)44.064.059 -4.871 44.059.188 0 44.059.188Sermaye Arttırımı23 45.562.404 45.562.404 0 45.562.404Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler23 392.543Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 894.854 86.907.157 -164.089 1.370.632 -27.127.339 9.877.822 171.759.037 0 171.759.037Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 894.854 86.907.157 0 -164.089 1.370.632 -27.127.339 9.877.822 171.759.037 0 171.759.037Transferler9.877.822 -9.877.822 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.866 -415.794 -420.660 0 -420.660Dönem Karı (Zararı)-415.794 -415.794 0 -415.794Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-4.866 -4.866 0 -4.866Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 894.854 86.907.157 -168.955 1.370.632 -17.249.517 -415.794 171.338.377 0 171.338.377Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.532.711 -177.298Dönem Karı (Zararı)-415.794 -1.340.345Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)23 -415.794 -1.340.345Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-4.075.173 -2.903.435Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 172.380 -50.478Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-730.067 -330.893Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -21.006 -319.028Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-709.061 -11.865Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.462 39.959Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 8.462 62.595Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -74.664Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 52.028Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-434.076 -152.701Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -334.546 -992Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler0 608.606Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 14.528 308.131Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 -114.058 -1.068.446Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 -1.096Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler31 -3.426.418 -2.391.616Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 -16.610Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler334.546 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.959.466 4.066.482Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.426.214 6.146.331İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 1.426.214 6.146.331Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-29.732 -103.640İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)33 65.768 -185.716İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -95.500 82.076Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 1.225.605 -205.890Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -550.448 642.186Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-340.994 -211.556İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -340.994 -211.556Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 269.159 -311.890Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-26.141 -274.633Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)10 -26.141 -274.633Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler33.259 -215.509İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)33 0 992İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 33.259 -216.501Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)0 188.746İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-47.456 -1.587.663Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12 7.127 43.408Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)12 -54.583 -1.631.071Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.531.501 -177.298Vergi İadeleri (Ödemeleri)31 -1.210 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI902.376 103.569Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 131.000Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 0 131.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-192.400 -27.431Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -192.400 -24.431Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 0 -3.000Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.094.776 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.125.607 -3.037.105Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -3.037.105Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları19 0 -3.037.105Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları17 355.637 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)2.769.970 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.495.272 -3.110.834NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.495.272 -3.110.834DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 24.061.762 3.526.496DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 25.557.034 415.662Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 25.557.034 24.061.762Ticari Alacaklar6.534.152 7.377.598İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 6.534.152 7.377.598Diğer Alacaklar369.086 283.693İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 369.086 283.693Stoklar9 8.650.644 8.650.644Peşin Ödenmiş Giderler1.155.825 1.147.157İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 1.155.825 1.147.157Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar31 42.003 40.793Diğer Dönen Varlıklar1.372.905 1.380.032İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 1.372.905 1.380.032ARA TOPLAM43.681.649 42.941.679TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR43.681.649 42.941.679DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar95.709 95.709Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar95.709 95.709Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar6 95.709 95.709Ticari Alacaklar635.628 1.003.279İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 635.628 1.003.279Diğer Alacaklar77.112 73.941İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 77.112 73.941Stoklar9 104.410.699 105.636.304Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar14 20.900.000 20.900.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller15 15.114.080 15.627.367Maddi Duran Varlıklar16 87.500.086 87.340.100Kullanım Hakkı Varlıkları17 1.093.435 1.298.454Maddi Olmayan Duran Varlıklar97.967 110.361Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 97.967 110.361Peşin Ödenmiş Giderler644.943 242.048İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 644.943 242.048Ertelenmiş Vergi Varlığı31 7.653.376 4.226.958TOPLAM DURAN VARLIKLAR238.223.035 236.554.521TOPLAM VARLIKLAR281.904.684 279.496.200KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar216.027 55.277İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar216.027 55.277Banka Kredileri19 81.053 20.303Kiralama İşlemlerinden Borçlar19 134.974 34.974Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları19 13.856.294 11.147.074Ticari Borçlar58.449 384.915İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 58.449 384.915Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 356.291 87.132Diğer Borçlar201.718 168.624İlişkili Taraflara Diğer Borçlar33 58.298 58.298İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 143.420 110.326Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler2.221.583 1.703.814Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri10 2.221.583 1.703.814Türev Araçlar11 109.536 109.536Kısa Vadeli Karşılıklar4.904.106 4.931.948Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 15.618 43.460Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21 4.888.488 4.888.488Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 4.094.424 4.149.007ARA TOPLAM26.018.428 22.737.327TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER26.018.428 22.737.327UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar79.952.696 79.902.078İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar79.952.696 79.902.078Banka Kredileri19 78.879.311 78.879.311Kiralama İşlemlerinden Borçlar19 1.073.385 1.022.767Diğer Borçlar11.322 11.157İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 11.322 11.157Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler4.453.870 4.997.780Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri10 4.453.870 4.997.780Uzun Vadeli Karşılıklar129.991 88.821Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 129.991 88.821TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER84.547.879 84.999.836TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER110.566.307 107.737.163ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar171.338.377 171.759.037Ödenmiş Sermaye23 100.000.000 100.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23 894.854 894.854Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)86.738.202 86.743.068Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)86.738.202 86.743.068Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)23 86.907.157 86.907.157Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 -168.955 -164.089Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23 1.370.632 1.370.632Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23 -17.249.517 -27.127.339Net Dönem Karı veya Zararı23 -415.794 9.877.822TOPLAM ÖZKAYNAKLAR171.338.377 171.759.037TOPLAM KAYNAKLAR281.904.684 279.496.200Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat423.729 0Satışların Maliyeti-513.286 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-89.557 0BRÜT KAR (ZARAR)-89.557 0Genel Yönetim Giderleri-3.599.631 -1.932.581Pazarlama Giderleri-4.958 -68.268Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.150.944 4.285.138Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-453.297 -2.988.687ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.996.499 -704.398Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.676 171.047TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri697.785 806.597FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-2.297.038 273.246Finansman Gelirleri1.249.450 14.744Finansman Giderleri-2.793.002 -4.014.541SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.840.590 -3.726.551Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri3.424.796 2.386.206Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri3.424.796 2.386.206SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-415.794 -1.340.345DÖNEM KARI (ZARARI)-415.794 -1.340.345Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-415.794 -1.340.345Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-4.866 -19.180Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.488 -3.295Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-21.295Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.622 5.410Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi1.622 5.410Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.866 -19.180TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-420.660 -1.359.525Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-420.660 -1.359.525http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941540BIST