***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.08.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.-30.06.2020Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarFinansal TablolarDeğişikliğin NedeniSehven sunum para biriminin milyon TL seçilmesiDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiyokturAçıklamalarTablolar yüklenirken Sunum Para Birimi TL yerine sehven 1.000.000 TL seçilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869901BIST