***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
19.08.2020 12:08
***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.-30.06.2020
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Finansal Tablolar
Değişikliğin Nedeni
Sehven sunum para biriminin milyon TL seçilmesi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
yoktur
Açıklamalar
Tablolar yüklenirken Sunum Para Birimi TL yerine sehven 1.000.000 TL seçilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869901
BIST
13:281.105
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 12,72
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.107
En Düşük
1.099
13:287,3800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0069
|Açılış
|: 7,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3831
En Düşük
7,3428
13:288,8120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0070
|Açılış
|: 8,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8260
En Düşük
8,7628
13:28471,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,49
|Açılış
|: 471,94
|
|Önceki Kapanış
|: 474,40
|
475,76
En Düşük
467,98
BIST En Aktif Hisseler13:28
|ARTI
|2,97
|1.007.035
|% 10,00
|
|MZHLD
|15,84
|142.813
|% 10,00
|
|DGGYO
|9,70
|6.180.108
|% 9,98
|
|RTALB
|62,90
|457.576.231
|% 9,97
|
|FADE
|6,18
|28.424.249
|% 9,96
|
|KENT
|2.040,10
|9.166.169
|% -10,00
|
|NIBAS
|21,16
|17.309.952
|% -9,96
|
|BMELK
|6,56
|248.198
|% -9,89
|
|FRIGO
|31,10
|542.569
|% -7,88
|
|FMIZP
|83,80
|643.776
|% -7,76
|
|EKGYO
|1,96
|898.864.459
|% 1,03
|
|SISE
|6,09
|818.896.967
|% 2,53
|
|GARAN
|7,23
|617.422.465
|% 1,40
|
|ASELS
|17,91
|522.549.309
|% 1,19
|
|GUSGR
|6,23
|470.791.599
|% 1,63
|
|EKGYO
|1,96
|898.864.459
|% 1,03
|
|SISE
|6,09
|818.896.967
|% 2,53
|
|MAKTK
|2,70
|263.540.556
|% 6,72
|
|GARAN
|7,23
|617.422.465
|% 1,40
|
|GUSGR
|6,23
|470.791.599
|% 1,63
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3761
|7,3800
|% 0,09
|
|Euro
|8,8050
|8,8120
|% 0,08
|
|Sterlin
|9,7270
|9,7758
|% -0,01
|
|Frank
|8,1342
|8,1832
|% 0,15
|
|Riyal
|1,9606
|1,9705
|% 0,07
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.987
|1.988
|-14,76
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-2,50
|
|Cumhuriyet
|3.141
|3.188
|-13,00
|
|Tam
|3.123
|3.202
|-5,11
|
|Yarım
|1.509
|1.549
|-2,47
|
|Çeyrek
|757
|774
|-1,23
|
|Gümüş.Ons
|27,46
|27,50
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|-0,02
|
|B. Petrol
|45,03
|45,03
|-0,43
|