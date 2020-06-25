***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Sonuç BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 29.05.2020Genel Kurul Tarihi 25.06.2020Genel Kurul Saati 13:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.06.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BAHÇELİEVLERAdres Yenibosna Köyaltı Mevkii 29 Ekim Cad. Kuyumcukent Sitesi Bahçelievler/İSTANBUL ( Kuyumcukent Kompleksi Mağaza Bloğu Nikah Salonu)Gündem Maddeleri1 - Açılış2 - Toplantı Başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi3 - 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi4 - 31.12.2019 tarihinde biten hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması5 - Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması6 - Yönetim Kurulu Üyeliğine yıl içinde yapılan atamaların onaylanması7 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi8 - 2019 yılı dönem kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması9 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması10 - 2020 yılı faaliyetleri için Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi11 - Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin işlemleri hakkında bilgi verilmesi12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin veya ipotek hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi13 - Şirket Ana Sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin, "Merkez ve Şubeler" başlıklı 3. maddesinin, "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 4. maddesinin, "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 9-1. maddesinin, "Şirketin Temsili" başlıklı 9-3. maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması14 - 2019 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi15 - Dilek ve Temenniler16 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 BILGILENDIRME DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 GENEL KURUL GUNDEM MADDELERI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 KAR DAGITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Genel Kurul Cagri.pdf - İlan MetniEK: 5 Vekalet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Haziran 2020 Cuma günü saat 13:00'da Yenibosna Köyaltı Mevkii 29 Ekim Cad. Kuyumcukent Sitesi Bahçelievler/İSTANBUL ( Kuyumcukent Kompleksi Mağaza Bloğu Nikah Salonu) adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 24.06.2020 tarih ve 00055280855 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet Zafer KARAKOÇ Denetim ve Gözetiminde toplanıldı.Olağan Genel Kurul Gündemini de ihtiva eden toplantıya ait davetin T.T.K.'nun 414 Maddesine göre 01/06/2020 tarihinde başvurusu yapılan ve 03/06/2020 tarih 10089 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilen ve 29.05.2020 tarihinde şirketin resmi web sitesinde (www.kuyas.com.tr) Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmış olduğu tespit edilmiş, toplantı tarihinden en az 21 gün önce ilan edilmek suretiyle ortakların bilgisine sunulduğu anlaşılmış olup, ilk toplantının 29/05/2020 tarihinde nisap temin edilemediğinden ertelenmiş olup, nisap aranmadan yapılmıştır.1) Açılış, Yönetim Kurulu Başkanı sayın Ufuk BAŞER açılış konuşmasını gerçekleştirdi.2) Toplantı Başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, maddesi uyarınca toplantı başkanlığına Mehmet ALACACI, tutanak yazmanlığına Selahattin UYANIK oy toplama memurluğuna Nevzat SUDAŞ seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.3)2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okundu ve müzakere edildi.4)31.12.2019 tarihinde biten hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun özet olarak okundu.Söz alan olmadı.5)Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okundu, müzakere edildi ve onaylandı.6) Yönetim Kurulu Üyeliğine yıl içinde yapılan atamaların onaylanması, maddesi uyarınca 2019 yılı Faaliyet Raporunun 4. Maddesi dahilinde ve Şirketin KAP duyurularında dönem içerisinde açıklanmış olan Yönetim Kurulu değişiklikleri sonucunda mevcut Yönetim Kurulu atamaları oylamaya sunuldu. Ufuk BAŞER, Barış SAKARYA, Zekeriya ASLAN ve Gökhan DEMİRLİ'nin, dönem içerisinde yerine atanmış oldukları Yönetim Kurulu Üyelerini'nin süresi olan 27.03.2022 tarihine kadar seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.7)Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi, maddesi uyarınca dönem içerisinde istifa eden Yönetim Kurulu üyeleri ve yerine Yönetim Kurulunca ataması yapılan Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler.8)2019 yılı dönem kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması, maddesi uyarınca 2019 yılı faaliyet döneminde TFRS ve VUK'na göre zarar açıklanmış olması sebebiyle, kar dağıtımı yapılmaması oylamaya sunuldu oy birliği ile karar verildi.9)Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülüp onaylandı.10) 2020 yılı faaliyetleri için Bağımsız Denetim Şirketinin olarak Akademik Bağımsız Denetim Danışmanlık Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçildi.11) Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin işlemleri hakkında bilgi verilmesi, maddesi uyarınca 2019 yılı faaliyetleri içerisinde işlemleri bulunmadığı bilgisi verildi.12)Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin veya ipotek hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.13)Toplantı nisabının "esas sözleşme değişikliklerinin görüşüleceği genel kurul toplantılarında, şirket sermayesinin yarısını temsil eden pay sahiplerinin hazır bulunmaları şarttır. İlk toplantıda bu nisabın bulunmaması halinde, en geç bir ay içinde yapılacak ikinci toplantıda şirket sermayesinin en az üçte birini oluşturan pay sahiplerinin hazır bulunmaları yeterlidir." Maddesinde belirtilmiş olan üçte bir nisap bulunamadığı için oylanamayacağı belirtilmiştir.14) 2019 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi, maddesi uyarınca 2019 yılı içerisinde bağış ve yardım yapılmadığı bilgisi verildi.15) Dilek ve Temenniler,16) Kapanış.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Tutanagi.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun 2019.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852931BIST