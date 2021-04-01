***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı( güncel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 11.03.2021Genel Kurul Tarihi 02.04.2021Genel Kurul Saati 12:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.04.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BAHÇELİEVLERAdres Yenibosna Köyaltı Mevkii 29 Ekim Cad. Kuyumcukent Sitesi Bahçelievler/İSTANBUL ( Kuyumcukent Kompleksi Mağaza Bloğu Nikah Salonu)Gündem Maddeleri1 - Açılış,2 - Toplantı Başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,3 - 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,4 - 31.12.2020 tarihinde biten hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,5 - Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,7 - 2020 yılı dönem kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması,8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,9 - 2021 yılı faaliyetleri için Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi,10 - Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin işlemleri hakkında bilgi verilmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin veya ipotek hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,12 - Şirket Ana Sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin, "Merkez ve Şubeler" başlıklı 3. maddesinin, "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 4. maddesinin, "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 9-1. maddesinin, "Şirketin Temsili" başlıklı 9-3. maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması,13 - 2020 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi,14 - Dilek ve Temenniler,15 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 1- Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 2- Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan MetniEK: 3 3- Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 4-Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı (Güncel).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 5 5-Ana Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEk AçıklamalarŞirketimizin 11.03.2021 tarih ve 10 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereği Olağan Genel Kurul Toplantısının 02.04.2021 Cuma günü, Saat 12:00 de, Yenibosna Köyaltı Mevkii 29 Ekim Cad. Kuyumcukent Sitesi Bahçelievler / İstanbul adreside ekteki gündemi görüşmek üzere yapılmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922675BIST