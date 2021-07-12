***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURUSU VE GÜNDEMİ HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 12.07.2021Genel Kurul Tarihi 05.08.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.08.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BAHÇELİEVLERAdres YENİBOSNA KÖY ALTI MEVKİ 29 EKİM 1 - Açılış ,2 - Toplantı başkanlığının seçimi ve toplantı tutanığının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetli verilmesi,3 - 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,4 - 31.12.2020 tarihinde biten hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,5 - Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,7 - 2020 yılı dönem kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması,8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,9 - 2021 yılı faaliyetleri için Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi,10 - Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin işlemleri hakkında bilgi verilmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin veya ipotek hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,12 - Şirket Ana Sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin, "Merkez ve Şubeler" başlıklı 3. maddesinin, "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 4. maddesinin, "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 9-1. maddesinin, "Şirketin Temsili" başlıklı 9-3. maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması,13 - 2020 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi,14 - Dilek ve Temenniler,15 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GENEL KURUL BİLGİİLENDİRME DÖKÜMANI 05082021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 2020 genel kurul tarih bildirmi.pdf - İlan MetniEK: 3 5-Ana Sözle_me Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 4 GENEL KURUL GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 GENEL KURUL VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 12.07.2021 tarih ve 20 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereği Olağan Genel Kurul Toplantısının 05.08.2021 Perşembe günü, Saat 14:00 de, Yenibosna Köyaltı Mevkii 29 Ekim Cad. Kuyumcukent Sitesi Bahçelievler / İstanbul (Kuyumcukent Kompleks Mağaza Bloğu Nikah Salonu)adreside ekteki gündemi görüşmek üzere yapılmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950393BIST