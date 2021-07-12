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***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.07.2021 18:12



***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURUSU VE GÜNDEMİ HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 12.07.2021
Genel Kurul Tarihi 05.08.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.08.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BAHÇELİEVLER
Adres YENİBOSNA KÖY ALTI MEVKİ 29 EKİM 1 - Açılış ,
2 - Toplantı başkanlığının seçimi ve toplantı tutanığının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetli verilmesi,
3 - 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
4 - 31.12.2020 tarihinde biten hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5 - Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7 - 2020 yılı dönem kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,
9 - 2021 yılı faaliyetleri için Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi,
10 - Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin işlemleri hakkında bilgi verilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin veya ipotek hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12 - Şirket Ana Sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin, "Merkez ve Şubeler" başlıklı 3. maddesinin, "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 4. maddesinin, "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 9-1. maddesinin, "Şirketin Temsili" başlıklı 9-3. maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması,
13 - 2020 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
14 - Dilek ve Temenniler,
15 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL BİLGİİLENDİRME DÖKÜMANI 05082021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2020 genel kurul tarih bildirmi.pdf - İlan Metni
EK: 3 5-Ana Sözle_me Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4 GENEL KURUL GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 GENEL KURUL VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 12.07.2021 tarih ve 20 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereği Olağan Genel Kurul Toplantısının 05.08.2021 Perşembe günü, Saat 14:00 de, Yenibosna Köyaltı Mevkii 29 Ekim Cad. Kuyumcukent Sitesi Bahçelievler / İstanbul (Kuyumcukent Kompleks Mağaza Bloğu Nikah Salonu)adreside ekteki gündemi görüşmek üzere yapılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz. Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950393


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