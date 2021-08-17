***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 olağan üstü genel kurul toplantısı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 16.08.2021Genel Kurul Tarihi 13.09.2021Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.09.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BAHÇELİEVLERAdres Yenibosna Köyaltı Mevkii 29 Ekim Cad. Kuyumcukent Sitesi Bahçelievler/İSTANBUL (Kuyumcukent Kompleksi Mağaza Bloğu Nikah Salonu)Gündem Maddeleri1 - Açılış.2 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve onaylanması.3 - Dilek ve Temenniler.4 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olaganustu Genel Kurul Tarih Bildirim.pdf - İlan MetniEK: 2 Olaganustuu Genel Kurul Gundem Maddesi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Olagganuustu Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 olaganustu_genel_kurul_bilgilendirme_dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 16.08.2021 tarih ve 23 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 13.09.2021 Pazartesi günü, Saat 11:00 de, Yenibosna Köyaltı Mevkii 29 Ekim Cad. Kuyumcukent Sitesi Bahçelievler/İSTANBUL (Kuyumcukent Kompleksi Mağaza Bloğu Nikah Salonu) adreside ekteki gündemi görüşmek üzere yapılmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958823BIST