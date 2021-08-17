***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.08.2021 20:24
***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 olağan üstü genel kurul toplantısı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 16.08.2021
Genel Kurul Tarihi 13.09.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.09.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BAHÇELİEVLER
Adres Yenibosna Köyaltı Mevkii 29 Ekim Cad. Kuyumcukent Sitesi Bahçelievler/İSTANBUL (Kuyumcukent Kompleksi Mağaza Bloğu Nikah Salonu)
Gündem Maddeleri
1 - Açılış.
2 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve onaylanması.
3 - Dilek ve Temenniler.
4 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olaganustu Genel Kurul Tarih Bildirim.pdf - İlan Metni
EK: 2 Olaganustuu Genel Kurul Gundem Maddesi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Olagganuustu Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 olaganustu_genel_kurul_bilgilendirme_dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 16.08.2021 tarih ve 23 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 13.09.2021 Pazartesi günü, Saat 11:00 de, Yenibosna Köyaltı Mevkii 29 Ekim Cad. Kuyumcukent Sitesi Bahçelievler/İSTANBUL (Kuyumcukent Kompleksi Mağaza Bloğu Nikah Salonu) adreside ekteki gündemi görüşmek üzere yapılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958823
BIST