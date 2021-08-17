Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.08.2021 20:24



***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 olağan üstü genel kurul toplantısı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 16.08.2021
Genel Kurul Tarihi 13.09.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.09.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BAHÇELİEVLER
Adres Yenibosna Köyaltı Mevkii 29 Ekim Cad. Kuyumcukent Sitesi Bahçelievler/İSTANBUL (Kuyumcukent Kompleksi Mağaza Bloğu Nikah Salonu)

Gündem Maddeleri
1 - Açılış.
2 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve onaylanması.
3 - Dilek ve Temenniler.
4 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olaganustu Genel Kurul Tarih Bildirim.pdf - İlan Metni
EK: 2 Olaganustuu Genel Kurul Gundem Maddesi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Olagganuustu Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 olaganustu_genel_kurul_bilgilendirme_dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 16.08.2021 tarih ve 23 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 13.09.2021 Pazartesi günü, Saat 11:00 de, Yenibosna Köyaltı Mevkii 29 Ekim Cad. Kuyumcukent Sitesi Bahçelievler/İSTANBUL (Kuyumcukent Kompleksi Mağaza Bloğu Nikah Salonu) adreside ekteki gündemi görüşmek üzere yapılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz. Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958823


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.462
Değişim :  0,44% |  6,44
Açılış :  1.454  
Önceki Kapanış :  1.455  
En Yüksek
1.462 En Düşük
1.450
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SELGD 6,50 29.807.602 % 9,98  
MANAS 19,28 8.157.503 % 9,98  
VBTYZ 26,48 200.151.628 % 9,97  
IZFAS 7,50 5.638.173 % 9,97  
VANGD 5,87 24.690.033 % 9,93  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4352 8,4394 % -0,17  
Euro 9,8908 9,8974 % -0,71  
Sterlin 11,5622 11,6202 % -0,91  
Frank 9,1997 9,2552 % -0,31  
Riyal 2,2449 2,2561 % -0,12  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.785 1.785 -2,31  
Altın Gr. 485 485 -1,19  
Cumhuriyet 3.224 3.272 -3,00  
Tam 3.200 3.281 -7,52  
Yarım 1.547 1.587 -3,64  
Çeyrek 776 793 -1,82  
Gümüş.Ons 23,62 23,66 -0,21  
Gümüş Gr. 6,41 6,43 -0,06  
B. Petrol 69,14 69,14 -0,37  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru