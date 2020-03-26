***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
26.03.2020 20:04
***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İptali Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Şirketimiz yönetim kurulu, 31 Mart 2020 Salı günü saat 11:00'da Yenibosna Köyaltı Mevkii 29 Ekim Cad. Kuyumcukent Sitesi Bahçelievler/İSTANBUL ( Kuyumcukent Kompleksi Mağaza Bloğu Nikah Salonu) adresinde yapılması öngörülen 2019 yılı olağan genel kurul toplantısının, COVID-19 virüs salgını ve beraberinde gelen seyahat kısıtlamaları, karantina uygulamaları ve genel toplum sağlığı gereklilikleri göz önüne alınarak, hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair tedbirler çerçevesinde ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20/03/2020 ve 53382221 sayılı yazısına istinaden ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmesine karar vermiştir. Oluşacak gelişmelere göre yeni toplantı tarihi tespit edilecektir.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832500
BIST
18:0591.528
En Yüksek
|Değişim
|: 2,77%
|| 2.464,56
|Açılış
|: 88.960
|
|Önceki Kapanış
|: 89.063
|
91.807
En Düşük
88.481
18:056,4003
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0154
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5056
En Düşük
6,3809
18:057,0758
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,0911
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1034
En Düşük
6,9707
18:05335,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,46
|Açılış
|: 335,22
|
|Önceki Kapanış
|: 333,76
|
339,07
En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|4,62
|35.916.146
|% 10,00
|
|GSRAY
|1,76
|139.455.251
|% 10,00
|
|TGSAS
|3,08
|2.307.916
|% 10,00
|
|IPEKE
|7,92
|292.642.971
|% 10,00
|
|BNTAS
|2,20
|39.488.568
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|7.177.242
|% -9,99
|
|NIBAS
|5,70
|748.508
|% -7,32
|
|ETILR
|1,95
|334.664
|% -6,25
|
|RALYH
|7,51
|54.587
|% -6,13
|
|QNBFB
|38,70
|2.755.893
|% -6,11
|
|THYAO
|9,25
|1.489.413.512
|% 5,47
|
|ASELS
|24,26
|1.216.074.149
|% 3,50
|
|GARAN
|7,94
|994.331.067
|% 5,87
|
|AKBNK
|5,73
|520.244.459
|% 2,87
|
|YKBNK
|1,94
|409.910.939
|% 3,74
|
|YKBNK
|1,94
|409.910.939
|% 3,74
|
|IHLGM
|0,84
|132.530.864
|% 9,09
|
|THYAO
|9,25
|1.489.413.512
|% 5,47
|
|ODAS
|1,33
|178.488.836
|% 6,40
|
|GARAN
|7,94
|994.331.067
|% 5,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7741
|7,8131
|% 2,21
|
|Frank
|6,6201
|6,6600
|% 1,21
|
|Riyal
|1,6984
|1,7069
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.622
|1.627
|7,10
|
|Altın Gr.
|333
|334
|0,11
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,37
|14,42
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|2,95
|2,96
|-0,03
|
|B. Petrol
|26,59
|26,59
|-0,80
|