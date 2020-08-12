***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
12.08.2020 17:07
***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 -30.06.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Yenibosna Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020- 2 . Dönem Geçici Vergi Beyanı Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
12/08/2020
Açıklamalar
Şirketimizin, 01.01.2020 - 30.06.2020
hesap dönemine ilişkin Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868355
BIST
18:051.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,13
|Açılış
|: 1.115
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.119
En Düşük
1.096
18:057,2927
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,0881
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2550
|
7,3304
En Düşük
7,1827
18:058,6064
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,1237
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,6396
En Düşük
8,4425
18:05454,99
En Yüksek
|Değişim
|: 2,75%
|| 12,20
|Açılış
|: 454,99
|
|Önceki Kapanış
|: 442,79
|
458,48
En Düşük
433,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|1.892,60
|21.407.826
|% 10,00
|
|FADE
|3,85
|18.249.970
|% 10,00
|
|DMSAS
|5,62
|44.721.354
|% 9,98
|
|LINK
|29,32
|8.506.056
|% 9,98
|
|QNBFB
|77,70
|108.471.869
|% 9,98
|
|RTALB
|47,70
|148.946.209
|% -10,00
|
|PKENT
|780,50
|2.034.216
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,40
|35.467.584
|% -9,99
|
|BURVA
|67,75
|5.817.584
|% -9,97
|
|GLRYH
|16,37
|42.760.139
|% -9,96
|
|THYAO
|11,42
|2.410.406.517
|% -1,64
|
|KRDMD
|3,02
|1.664.443.792
|% 6,34
|
|EKGYO
|2,04
|1.596.874.233
|% -1,45
|
|GARAN
|7,07
|1.564.200.722
|% 0,28
|
|GUSGR
|6,09
|1.106.299.438
|% 4,10
|
|EKGYO
|2,04
|1.596.874.233
|% -1,45
|
|KRDMD
|3,02
|1.664.443.792
|% 6,34
|
|ODAS
|2,53
|660.942.912
|% 6,75
|
|GARAN
|7,07
|1.564.200.722
|% 0,28
|
|SKBNK
|1,51
|304.304.909
|% 3,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2898
|7,2927
|% 1,22
|
|Euro
|8,5948
|8,6064
|% 1,46
|
|Sterlin
|9,4835
|9,5311
|% 1,20
|
|Frank
|7,9718
|8,0198
|% 1,86
|
|Riyal
|1,9387
|1,9484
|% 1,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|29,57
|
|Altın Gr.
|456
|456
|13,64
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.073
|9,00
|
|Tam
|3.017
|3.095
|11,56
|
|Yarım
|1.458
|1.497
|5,60
|
|Çeyrek
|731
|748
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|25,74
|25,77
|0,95
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,32
|
|B. Petrol
|45,45
|45,45
|0,95
|
Seans Raporu
18:05
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17:58CIMSA
Yüzde 4.92 oranında artışla 11.74 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 418, 647 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 114 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 39 üstünde . İşlem hacmi 21, 912.00 milyon TL de
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17:57ADESE
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17:55BERA
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