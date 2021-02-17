***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020-31.12.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteBakırköy Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2020-4. Dönem Geçici Vergi Beyanı EkiMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2021AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910569BIST