***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021-31.03.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteBakırköy Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2021-1. Dönem Geçici Vergi Beyanı EkiMali Tablonun Verilme Tarihi31/05/2021AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2021-31.03.2021 hesap dönemine ilişkin Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939251BIST